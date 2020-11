Omfatter SideStream Plus gjenbrukbar forstøver

SideStream Plus er utviklet for å trekke inn mer luft via et aktivt venturi-system, noe som igjen kan føre til rask levering av legemidler og kort behandlingstid. Den unike Diamond Jet-designen bidrar til å minimere slitasje fra hyppig bruk og bidrar til levering av en aerosol av høy kvalitet.