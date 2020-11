En ønsket tilpasning med minimalt antall deler

Hodestroppen til DreamWisp er utformet for å fungere med eksepsjonell komfort. Den firepunkts hodestroppen er utformet for å gi stabilitet med færre deler, mens den myke, lette rammen også fungerer som DreamWisps luftstrømkanal. Dette betyr at færre komponenter kommer i kontakt med deg mens du sover, slik at du får behagelig terapi hver natt og hele natten gjennom.