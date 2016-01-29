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HH1111/01
DreamWear®
DreamWears nyskapende design* gir deg frihet og komfort til å sove på den måten du selv ønsker.Se alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Nesemaske
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Maskeputen ligger mykt under nesen, slik at trykkpunkter på neseryggen unngås, og ubehagelig hudirritasjon på neseborene forhindres.
DreamWear kombinerer fordelene med masker med minimal kontakt og nesemasker, sørger for stor komfort og kan bidra til vellykket søvnbehandling.
Utåndet luft slippes ikke ut direkte ved nesen, men på hodet i stedet. Denne slangeplasseringen gir mer bevegelsesfrihet under søvn. Brukere sier at de ikke lenger trenger å sove i en bestemt posisjon med DreamWear, og at de har mer frihet.*
Takket være den åpne designen kan DreamWear tilby et meget stort synsfelt, slik at du enkelt kan ha på briller og lese, se på TV eller bruke et nettbrett i sengen før du skal sove.
Det fleksible materialet, som luften strømmer gjennom, hviler forsiktig på huden, forhindrer trykkpunkter og gir en behagelig passform.
DreamWear forener komfort og estetikk – hodeplagget er diskré og har elegante farger, noe som gjør DreamWear så uforstyrrende som mulig.
DreamWears nyskapende design* forhindrer trykksår og hudirritasjoner på nesebor og -rygg og gir også brukeren et klart synsfelt og mer bevegelsesfrihet via slangekoblingen på hodet.
Brukere sa at DreamWear var mer behagelig å ha på enn de tidligere foreskrevne maskene, da det så vidt merkes at den er på.
Nyskapende utforming
Beskrivelser
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