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      DreamWear Nesemaske

      HH1111/01

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      DreamWear®

      DreamWears nyskapende design* gir deg frihet og komfort til å sove på den måten du selv ønsker.

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      DreamWear
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      DreamWear

      Nesemaske

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      DreamWear®

      Nesemaske med pute under nesen

      • Passformpakke – ramme og fire puter
      • INTL
      Pute under nesen

      Pute under nesen

      Maskeputen ligger mykt under nesen, slik at trykkpunkter på neseryggen unngås, og ubehagelig hudirritasjon på neseborene forhindres.

      For mer naturlig søvn

      For mer naturlig søvn

      DreamWear kombinerer fordelene med masker med minimal kontakt og nesemasker, sørger for stor komfort og kan bidra til vellykket søvnbehandling.

      Slangekobling på hodet

      Slangekobling på hodet

      Utåndet luft slippes ikke ut direkte ved nesen, men på hodet i stedet. Denne slangeplasseringen gir mer bevegelsesfrihet under søvn. Brukere sier at de ikke lenger trenger å sove i en bestemt posisjon med DreamWear, og at de har mer frihet.*

      Les uten funksjonshemming, eller se på TV

      Les uten funksjonshemming, eller se på TV

      Takket være den åpne designen kan DreamWear tilby et meget stort synsfelt, slik at du enkelt kan ha på briller og lese, se på TV eller bruke et nettbrett i sengen før du skal sove.

      Myk og fleksibel maskeramme

      Myk og fleksibel maskeramme

      Det fleksible materialet, som luften strømmer gjennom, hviler forsiktig på huden, forhindrer trykkpunkter og gir en behagelig passform.

      Slank hodeplaggdesign

      Slank hodeplaggdesign

      DreamWear forener komfort og estetikk – hodeplagget er diskré og har elegante farger, noe som gjør DreamWear så uforstyrrende som mulig.

      Nyskapende maskedesign for mer frihet i søvnbehandling

      DreamWears nyskapende design* forhindrer trykksår og hudirritasjoner på nesebor og -rygg og gir også brukeren et klart synsfelt og mer bevegelsesfrihet via slangekoblingen på hodet.

      Mer komfort med DreamWear

      Brukere sa at DreamWear var mer behagelig å ha på enn de tidligere foreskrevne maskene, da det så vidt merkes at den er på.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Nyskapende utforming

        Komfort og ytelse
        Redusert hudirritasjon

      • Beskrivelser

        Operating pressure
        4–20 cmH2O
        Sound pressure level
        18 dBA
        N° of parts
        Fem
        Hodestroppmateriale
        Uretanskum/nylon/spandex
        Frame material
        Polykarbonat
        Frame/Elbow/Swivel material
        Polykarbonat
      Badge-D2C

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      • Kilde: Philips User Survey 2015
      • Kostnadene for DreamWear belastes enkeltpersoner. De godtgjøres som regel ikke av offentlige helsetjenester.
      • Leveransen omfatter en standard maskeramme (størrelse M) og fire puter for alle størrelser (S, M, MW og L). Søvnbehandlingsenheten følger ikke med.
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