Det første Wake-up Light med klinisk bevis for at det virker

Det er klinisk bevist at Philips Wake-up Light forbedrer din generelle velvære etter at du har våknet. Flere uavhengige studier har vist at Wake-up Light vekker deg på en mer naturlig måte, slik at du har masse energi og er i godt humør om morgenen. Uavhengig forskning viser også at 92 % av alle brukere sier at Philips Wake-up Light vekker dem på en skånsom måte*, og 88 % mener at det er en bedre måte å våkne på enn måten de våknet på tidligere*.