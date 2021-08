Wake-up Light med klinisk bevis for at den virker

Det er klinisk bevist at Philips Wake-up Light forbedrer ditt generelle velvære etter at du har våknet. Flere uavhengige studier har vist at Wake-up Light gjør det bedre å våkne opp, løfter humøret ditt, og gjør at du føler deg mer kvikk og opplagt om morgenen. 92 % av brukerne sier at det er behagelig å bli vekket av Wake-up Light, mens 88 % av brukerne sier at Wake-up Light gjør det bedre å våkne opp enn før.* I tillegg mener 92 % av brukerne at det er enklere å komme seg opp av sengen**