Klinisk dokumentert

Det er klinisk dokumentert at Philips Wake-Up light gir en større følelse av velvære etter at du har våknet. Flere uavhengige studier har vist at Philips oppvåkningslamper gir en roligere oppvåkning, noe som forbedrer humøret og gjør at brukerne føler seg mer opplagt om morgenen. 92 % av brukerne sier at de våkner på en mer behagelig måte med Philips oppvåkningslamper, og 88 % sier at denne oppvåkningsmetoden er bedre enn den de brukte tidligere.* Dessuten sier 92 % av brukerne at det er lettere å komme seg opp av sengen med Philips Wake-Up Lights.**