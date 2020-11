Mykt lys som viser vei i mørke

Nattlyset i Wake-up Light er utviklet for å gi akkurat nok lys til at du finner veien i mørke. Mens vanlige bordlamper på soverommet bruker sterkt lys, gir nattlyset et dunkelt og oransje lys. Dette mykere lyset gir minst mulig forstyrrelser for nattesøvnen. Dessuten kan du enkelt aktivere nattlyset ved å trykke to ganger øverst på enheten. For å deaktivere funksjonen trykker du på toppen av enheten to ganger til.