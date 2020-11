Det eneste Wake-up Light med klinisk bevis for at det virker

For øyeblikket er Philips Wake-up Light det eneste som har vitenskaplige bevis for at det fungerer. For å kunne gjøre Wake-up Light til det best mulige produktet når det gjelder å vekke deg opp på en naturlig måte og gi deg ny energi, har vi utført mye klinisk forskning. Denne forskningen har blitt utført av uavhengige vitenskapelige institusjoner for å studere og bevise effekten av oppvåkningslys på den generelle oppvåkningsopplevelsen. På denne måten har vi blant annet bevist at Philips Wake-up Light ikke bare vekker deg mer naturlig, men også gir deg ny energi og forbedrer humøret ditt om morgenen.