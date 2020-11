Velg mellom 4 naturlige og behagelige oppvåkningslyder

På det angitte oppvåkningstidspunktet hører du en naturlig lyd. Den starter rolig og det tar halvannet minutt før den når volumnivået du valgte. Du kan velge mellom fire lyder: morgenfugler i skogen, et avslappende pip, lydene fra en afrikansk jungel eller behagelige vindlyder. Den gradvis økende lyden gjør oppvåkningen til en mer behagelig opplevelse og sørger for at du aldri våkner brått.