Velg mellom 2 naturlige og behagelige oppvåkningslyder

På det angitte oppvåkningstidspunktet hører du en naturlig lyd eller den valgte radiostasjonen. Den begynner i det stille og bruker halvannet minutt for å nå det volumet du har angitt. Du kan velge mellom to lyder: morgenfugler og pipelyd. Den gradvis økende lyden gjør oppvåkningsprosessen enda mer behagelig, og den sørger for at du aldri bråvåkner.