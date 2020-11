Lysintensitetsdimmer

Bekjemp vinterdepresjoner og få like mye energi som om sommeren, mens du bruker apparatet på et lysnivå som for eksempel tilsvarer leselys. EnergyLight har en lysintensitetsdimmer, slik at den enkelt kan justeres mellom null og ca. 10 000 lux (ved 15–20 cm), og som passer intensiteten du foretrekker.