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HD9956/00
HD9867/90R1
HD9651/90R1
HD9652/90R1
HD9654/90R1
HD9876/21R1
HD9876/25R1
HD9650/90R1
HD9860/90R1
HD9876/20R1
HD9876/90R1
Ekstra stor bakeform
1x bakeform
Med dette spesielle bakesettet for Philips Airfryer 8.3L kan du lage alle din favorittbakst. Bakeformen i familiestørrelse har en kapasitet på 3 l, og det er perfekt for å lage større porsjoner og utforske nye retter, slik som one-pot-måltider og gryteretter, grønnsaker og kjøtt samt både salt og søt mat.
Det er enkelt å ta ut muffinsene eller cupcakesene dine fra silikonmuffinsformene takket være det fleksible materialet. De rillede kantene gjør at muffinsformene ser enda bedre ut! Laget av luktfri silikon.
Finn uendelig inspirasjon med Philips HomeID-oppskrifter fra våre ekspertkokker og millioner av brukere, slik at du kan utvide matlagingsrepertoaret ditt. Jo mer du bruker HomeID, desto mer personlig tilpassede anbefalinger får du.*
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