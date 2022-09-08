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Alle serier

  • Bakesett med familiestørrelse
  • Bakesett med familiestørrelse
  • Bakesett med familiestørrelse
  • Bakesett med familiestørrelse
  • Bakesett med familiestørrelse
  • Bakesett med familiestørrelse
  • Bakesett med familiestørrelse
  • Bakesett med familiestørrelse
  • Bakesett med familiestørrelse
  • Bakesett med familiestørrelse
  • Bakesett med familiestørrelse
  • Bakesett med familiestørrelse
  • Bakesett med familiestørrelse
  • Bakesett med familiestørrelse
  • Bakesett med familiestørrelse
  • Bakesett med familiestørrelse

Tilbehør for Airfryer 8.3LBakesett

HD9956/00

Bakesett med familiestørrelse
Med Philips unike bakesett kan du bake alle favorittoppskriftene dine. Lær hvordan du lager deilige kaker, brød, gratenger, quiche og mye mer på en enkel, rask og sunn måte.
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Kompatible produkter
Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9867/90R1

Avance-serien

Avance-serien
Airfryer XXL

HD9651/90R1

Avance Collection

Avance Collection
Airfryer XXL

HD9652/90R1

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9654/90R1

7000 Series

7000 Series
Airfryer Combi 8,3 l Connected

HD9876/21R1

7000 Series

7000 Series
Airfryer Combi 8,3 l med damptilbehør

HD9876/25R1

Avance Collection

Avance Collection
Airfryer XXL

HD9650/90R1

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9860/90R1

7000 Series

7000 Series
Airfryer Combi 8,3 l Connected

HD9876/20R1

Airfryer Combi XXL Connected

Airfryer Combi XXL Connected
Airfryer Combi XXL Connected

HD9876/90R1

Tilbehør for å mestre baking i airfryer

Bakesett med familiestørrelse

  • Ekstra stor bakeform

  • 1x bakeform

Non-stick bakeform

Non-stick bakeform

Med dette spesielle bakesettet for Philips Airfryer 8.3L kan du lage alle din favorittbakst. Bakeformen i familiestørrelse har en kapasitet på 3 l, og det er perfekt for å lage større porsjoner og utforske nye retter, slik som one-pot-måltider og gryteretter, grønnsaker og kjøtt samt både salt og søt mat.

Ni silikonmuffinsformer til ulike bakverk

Ni silikonmuffinsformer til ulike bakverk

Det er enkelt å ta ut muffinsene eller cupcakesene dine fra silikonmuffinsformene takket være det fleksible materialet. De rillede kantene gjør at muffinsformene ser enda bedre ut! Laget av luktfri silikon.

Daglig inspirasjon til nye oppskrifter

Daglig inspirasjon til nye oppskrifter

Finn uendelig inspirasjon med Philips HomeID-oppskrifter fra våre ekspertkokker og millioner av brukere, slik at du kan utvide matlagingsrepertoaret ditt. Jo mer du bruker HomeID, desto mer personlig tilpassede anbefalinger får du.*

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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Ansvarsfraskrivelser

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