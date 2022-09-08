Non-stick bakeform

Med dette spesielle bakesettet for Philips Airfryer 8.3L kan du lage alle din favorittbakst. Bakeformen i familiestørrelse har en kapasitet på 3 l, og det er perfekt for å lage større porsjoner og utforske nye retter, slik som one-pot-måltider og gryteretter, grønnsaker og kjøtt samt både salt og søt mat.