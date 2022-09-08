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HD9955/00
HD9867/90R1
HD9651/90R1
HD9652/90R1
HD9654/90R1
HD9876/21R1
HD9876/25R1
HD9650/90R1
HD9860/90R1
HD9876/20R1
HD9876/90R1
1 stk. frokostbrett
4 stk. muffinsformer
1x klype
Philips-frokosttilbehøret passer perfekt til å lage egg, ristet brød, pølse og et uendelig utvalg av grønnsaker for en sunn frokost.
Med klypen med silikontupp får du et godt grep, slik at du raskt og enkelt kan fjerne frokostingrediensene.
Server eggene posjert eller som eggerøre i Philips-muffinskoppene. De er laget av luktfri silikon, og du kan bruke disse AirFryer-eggmuffinskoppene om og om igjen!
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Gå til www.Philips.com/homeid for å se om HomeID er tilgjengelig i landet ditt.