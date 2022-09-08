ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Frokostsett
  • Frokostsett
  • Frokostsett
  • Frokostsett
  • Frokostsett
  • Frokostsett
  • Frokostsett
  • Frokostsett
  • Frokostsett
  • Frokostsett
  • Frokostsett
  • Frokostsett
  • Frokostsett
  • Frokostsett

Tilbehør for Airfryer 7.3LFrokostsett

HD9955/00

Frokostsett
Med dette spesialfrokostsettet for Philips Airfryer kan du lage en sunn og komplett frokost med posjerte egg, ristet brød, pølse og grønnsaker for en hel familie på én gang.
Se alle fordeler
Kompatible produkter
Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9867/90R1

Avance-serien

Avance-serien
Airfryer XXL

HD9651/90R1

Avance Collection

Avance Collection
Airfryer XXL

HD9652/90R1

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9654/90R1

7000 Series

7000 Series
Airfryer Combi 8,3 l Connected

HD9876/21R1

7000 Series

7000 Series
Airfryer Combi 8,3 l med damptilbehør

HD9876/25R1

Avance Collection

Avance Collection
Airfryer XXL

HD9650/90R1

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9860/90R1

7000 Series

7000 Series
Airfryer Combi 8,3 l Connected

HD9876/20R1

Airfryer Combi XXL Connected

Airfryer Combi XXL Connected
Airfryer Combi XXL Connected

HD9876/90R1

Tilbehør for å mestre Airfryer-frokost

Frokostsett

  • 1 stk. frokostbrett

  • 4 stk. muffinsformer

  • 1x klype

Frokostbrett for ristet brød, egg og mye mer

Frokostbrett for ristet brød, egg og mye mer

Philips-frokosttilbehøret passer perfekt til å lage egg, ristet brød, pølse og et uendelig utvalg av grønnsaker for en sunn frokost.

Klyper med silikontupper som gjør det enkelt å fjerne ingrediensene

Klyper med silikontupper som gjør det enkelt å fjerne ingrediensene

Med klypen med silikontupp får du et godt grep, slik at du raskt og enkelt kan fjerne frokostingrediensene.

4 eggmuffinskopper av silikon å overraske familien med

4 eggmuffinskopper av silikon å overraske familien med

Server eggene posjert eller som eggerøre i Philips-muffinskoppene. De er laget av luktfri silikon, og du kan bruke disse AirFryer-eggmuffinskoppene om og om igjen!

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Gå til www.Philips.com/homeid for å se om HomeID er tilgjengelig i landet ditt.