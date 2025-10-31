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  • Nyt varme drikker, hver dag
  • Nyt varme drikker, hver dag
  • Nyt varme drikker, hver dag
  • Nyt varme drikker, hver dag
  • Nyt varme drikker, hver dag
  • Nyt varme drikker, hver dag
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  • Nyt varme drikker, hver dag
  • Nyt varme drikker, hver dag
  • Nyt varme drikker, hver dag
  • Nyt varme drikker, hver dag
  • Nyt varme drikker, hver dag

3000 SeriesPhilips vannkoker

HD9411/70

4.5
| (197) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produktet
Nyt varme drikker, hver dag
Lag varme drikker med Philips vannkoker 3000 Series. Enkel tilberedning takket være kapasiteten på 1,7 liter og indikatoren for vannmengde. Det stilrene designet gir et moderne preg til ethvert hjem.
Se alle fordeler

Alt fra te til nudler, tilberedt slik du liker det

Nyt varme drikker, hver dag

  • Utforsk det komplette frokostsettet 3000 Series

  • Varme drikker på din måte

  • Stilrent design

Komplett frokostsett med brødrister og kaffetrakter tilgjengelig

Komplett frokostsett med brødrister og kaffetrakter tilgjengelig

Utforsk vårt komplette frokostsett 3000 Series med matchende brødrister og kaffetrakter. Designet for å starte dagen med stil!

Kapasitet på 1,7 liter for hele familien

Kapasitet på 1,7 liter for hele familien

Med en kapasitet på 1,7 liter kan hele familien nyte alt fra te til nudler.

Raskt oppkok og enkel rengjøring takket være flatt varmeelement

Raskt oppkok og enkel rengjøring takket være flatt varmeelement

Det flate varmeelementet i rustfritt stål er skjult for rask koking og enkel rengjøring. Hold vannet friskt og rent før, under og etter hver bruk.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

197

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produktet

31/10/2025

Norge

Norge

Kjempe fin og praktisk

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Kjempe fin og lett å ta i bruk! Lyser opp og den er lett, men samtidig av høy kvalitet. Kan koke opp mye vann og varmer det helt perfekt, noe jeg definitivt hadde kjøpt. Elsker!!!

Denne omtalen gjelder Philips hurtigkoker i 3000-serien

Denne omtalen gjelder Philips hurtigkoker i 3000-serien

16/01/2025

Norge

Norge

Nydelig design

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Denne likte jeg veldig godt! For det første er den veldig pen å se på, og gjør seg godt på kjøkkenbenken. Der er også effektiv, og varmer opp vann mye raskere enn jeg hadde trodd!

Denne omtalen gjelder Philips hurtigkoker i 3000-serien

Denne omtalen gjelder Philips hurtigkoker i 3000-serien

30/12/2024

Norge

Norge

Lekkert design og brukervennlig

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Denne vannkokeren er helt genial! Den blir hyppig brukt her i hus til vannkoking og når vi skal feks lage te eller kakao så står det bra oppmålt enten antall liter eller antall kopper med vann som vi skal fylle det opp til. Lekkert design og stilig med lyset i bunn som lyser opp! Veldig fornøyd og lett å bruke! Kan varmt anbefale denne

Denne omtalen gjelder Philips hurtigkoker i 3000-serien

Denne omtalen gjelder Philips hurtigkoker i 3000-serien

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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