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  • 10+ mat og drikke med riktig temperatur
  • 10+ mat og drikke med riktig temperatur

Pusset opp

7000 SeriesVannkoker med dobbel vegg

HD9396/90R1

10+ mat og drikke med riktig temperatur
Visse du at favorittdrikken, -suppene og -nudlene smakere bedre når det er oppvarmet til en spesiell temperatur? Vår temperaturkontrollerte vannkoker med to vegger varmer opp innsiden med presisjon samtidig som den er kald på utsiden
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Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer

Brukervennlig med skjerm på håndtaket

10+ mat og drikke med riktig temperatur

  • Sikker og effektiv koking

  • Vakkert utseende, brukervennlig

  • Familiestørrelse på 1,7 l kapasitet

10+ matvarer og drikker

10+ matvarer og drikker

Te, kaffe, barnemat, kakao, nudler og mye mer kan med fordel varmes opp ved ulike temperaturer. Denne vannkokeren med temperaturkontroll har 6 temperaturinnstillinger fra 40 °C til 100 °C for perfekt servering hver gang.

Hold varm-funksjon

Hold varm-funksjon

Når vannkokeren har nådd ønsket temperatur, vil varmholdingsfunksjonen opprettholde vanntemperaturen. Du trenger ikke koke opp vannet på nytt.

Dobbelt isolasjonslag for trygg bruk

Dobbelt isolasjonslag for trygg bruk

Philips Vannkoker 7000 Series har et dobbelt isolasjonslag som sørger for at den er konstant kald på utsiden, samtidig som vannet holder seg varmt. Du trenger derfor ikke vente på at vannkokeren skal avkjøles utvendig.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
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