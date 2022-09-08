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Pusset opp
HD9396/90R1
Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer
Sikker og effektiv koking
Vakkert utseende, brukervennlig
Familiestørrelse på 1,7 l kapasitet
Te, kaffe, barnemat, kakao, nudler og mye mer kan med fordel varmes opp ved ulike temperaturer. Denne vannkokeren med temperaturkontroll har 6 temperaturinnstillinger fra 40 °C til 100 °C for perfekt servering hver gang.
Når vannkokeren har nådd ønsket temperatur, vil varmholdingsfunksjonen opprettholde vanntemperaturen. Du trenger ikke koke opp vannet på nytt.
Philips Vannkoker 7000 Series har et dobbelt isolasjonslag som sørger for at den er konstant kald på utsiden, samtidig som vannet holder seg varmt. Du trenger derfor ikke vente på at vannkokeren skal avkjøles utvendig.