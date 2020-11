Motorisert lengdejustering

Juster lengden med det superfølsomme presisjonshjulet. Velg lengde ved å dra fingeren over presisjonshjulet. De motordrevne trimmekammene stiller seg inn automatisk når du drar fingeren over presisjonshjulet. Den innovative teknologien gjør at du kan velge lengde med en nøyaktighet på 0,1 mm.