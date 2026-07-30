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  • Philips' beste
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Utgått

Hairclipper series 9000Hårklipper

HC9420/15

4.1
| (908) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet
Philips' beste
HAIRCLIPPER 9000-serien gir deg fullstendig presisjon og full kontroll over hårklippen med bare ett klikk. Hårklipperen har motoriserte kammer og en kutteenhet med høy ytelse, noe som alltid gir resultatene du forventer.
Se alle fordeler

Perfekt hårklipp med maksimal kraft.

Philips' beste

  • Selvslipende metallblader

  • 60 lengdeinnstillinger

  • 120 min trådløs bruk / 1 t lading

Kontrollknapper

Kontrollknapper

Det intuitive brukergrensesnittet sørger for nøyaktige lengdeinnstillinger. Bruk knappene for enkelt å velge og låse i mer enn 60 lengdeinnstillinger. Gå raskt gjennom lengdene, eller gå langsomt gjennom hvert trinn på 0,2 mm.

Enkelt å velge og låse i 60 lengdeinnstillinger: 0,5 til 42 mm

Enkelt å velge og låse i 60 lengdeinnstillinger: 0,5 til 42 mm

Bruk kontrollknappene for å velge og låse den lengden du ønsker, blant mer enn 60 lengdeinnstillinger. Bruk kammen til å trimme med nøyaktig 0,2 mm mellom hver lengde fra 1–7 mm og 1 mm fra 7–42 mm. Eller du kan bruke den uten kammen for en tett trimming på 0,5 mm.

Justerbare hårkammer for den beste hårklippen

Justerbare hårkammer for den beste hårklippen

Hårklipperen leveres med tre justerbare hårkammer: fra 1 til 7 mm, 7 til 24 mm og 24 til 42 mm. Bare fest på en av kammene for å få mer enn 60 låsbare lengdeinnstillinger – med nøyaktig 0,2 mm mellom hver lengde fra 1–7 mm og 1 mm fra 7–42 mm. Eller du kan bruke klipperen uten kammen for en tett trimming på 0,5 mm.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.1

av 5

908

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

30/07/2026

Norge

Norge

Stille hårklipper

Maskina klipper stille å lett, ei klippa gutt helt snaukort, berre kosa seg han Så Klippa ei potty kort bob på jente, ho sei bli vel mye å klipp nakken, nei du er allt snauet opp! Hjelp sa ho😄 måtte nå oxo finpusse allt de korte. Kjempesøt☺️

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/20 Hårklipper

Date of Use 2026-07-28

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/20 Hårklipper

Date of Use 2026-07-28

30/07/2026

Norge

Norge

Hårklipper

Super klipper når en kjent me den. Ei klipper gutter, jenter å damer. De er nå klippe opp kort, å snaukort nakke, side å helt kort opp me.. Ei ble nett helt oppsnauet selv med den herlige klipper.

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hårklipper med digital berøringsskjerm

Date of Use 2026-06-10

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hårklipper med digital berøringsskjerm

Date of Use 2026-06-10

09/08/2025

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

9000 er en flott hårklipper.

Klipperen fungerer fint. Den oppleves behagelig i bruk, og kan anbefales for de som ønsker deg en slik. Den er flere hakk bedre enn den som vi hadde tidligere 7000 serien. Det er også en god klipper, men 9000 er bedre. Klipperen er også ganske stillegående.

Fordeler

God klipper og ganske stillegående.

Ulemper

Følger ikke med veske til produktet.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/20 Hårklipper

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/20 Hårklipper

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips