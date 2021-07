Motoriserte kammer for enkle lengdevalg

Det motoriserte systemet for lengdeinnstillinger velger og låser ønsket lengdeinnstilling. Motoren driver kammen og lar deg velge mellom lengder med en presisjon på opptil 0,2 mm. Denne nyskapende teknologien sørger for at du klipper håret til ønsket lengde, slik at du blir fornøyd med resultatet.