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  • Rask og jevn hårklipp
  • Rask og jevn hårklipp
  • Rask og jevn hårklipp
  • Rask og jevn hårklipp
  • Rask og jevn hårklipp
  • Rask og jevn hårklipp
  • Rask og jevn hårklipp
  • Rask og jevn hårklipp
  • Rask og jevn hårklipp
  • Rask og jevn hårklipp
  • Rask og jevn hårklipp
  • Rask og jevn hårklipp
  • Rask og jevn hårklipp
  • Rask og jevn hårklipp
  • Rask og jevn hårklipp
  • Rask og jevn hårklipp
  • Rask og jevn hårklipp
  • Rask og jevn hårklipp
  • Rask og jevn hårklipp
  • Rask og jevn hårklipp
  • Rask og jevn hårklipp
  • Rask og jevn hårklipp
  • Rask og jevn hårklipp

Hairclipper series 5000Vaskbar hårklipper

HC5612/15

4.6
| (1313) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produktet
Rask og jevn hårklipp
Få en jevn hårklipp takket være DualCut og Trim-n-Flow Pro-teknologi. Den nye kamdesignen forhindrer at hår i alle lengder sitter fast i kammen, slik at du kan fikse frisyren i én omgang.
Se alle fordeler

Avklippet hår fjernes raskt bort for 2x raskere* klipping

Rask og jevn hårklipp

  • Trim-n-Flow PRO-teknologi

  • 28 lengdeinnstillinger (0,5–28 mm)

  • 75 min trådløs bruk / 8 t lading

  • 100 % vaskbar

Avklippet hår fjernes raskt bort for 2x raskere* klipping

Avklippet hår fjernes raskt bort for 2x raskere* klipping

Den innovative kamdesignen gjør at avklippet hår fjernes raskt bort fra knivene under bruk. Dette gjør at selv langt hår ikke setter seg fast i kammen, slik at du kan klippe helt uten avbrudd.

Maksimal presisjon med doble blader

Maksimal presisjon med doble blader

Hårklipper 5000 fra Philips har avansert DualCut-teknologi for maksimal presisjon. Den leveres med doble blader og er utformet for å holde seg like skarp som ved første bruk.

Kan justeres til forskjellige lengdeinnstillinger

Kan justeres til forskjellige lengdeinnstillinger

Klipp håret til akkurat den lengden du vil. Med to justerbare kammer som klipper mellom 3 og 28 mm i trinn på 1 mm, en 2 mm skjeggstubbkam eller ta av kammen for å få en tett klipp på 0,5 mm.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.6

av 5

1313

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produktet

31/03/2024

Norge

Norge

God klippemaskin

Ei liker så godt den maskina med batteri, de holder til to kort klipp.. bra den er er så vaskbar, og kan klippe helt snaukort markert rundt ører å nakke uten kammer. Ei klippa nett helt kort en gutt, han ble så fine, så klippa ei jenta vår fra kort bob til høy snaukort bob helt fra null, ble kjempesøte:)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 5000 HC5612/15 Vaskbar hårklipper

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 5000 HC5612/15 Vaskbar hårklipper

31/03/2024

Norge

Norge

Bra klippemaskin

Vi brukt mye den maskin på familie å barn. Ei kan gradere opp helt kort med den, å klippa mye gøy og potty sveis me. Ei klippa opp snaukort bob på døtra i går, tykt hår opp nakken, då ble maskina varm å måtte kjøle klippehodet. Ble veldig søte:) Når ei klipper gutter fra kort til maskinkort går de fint, litt varme blir de nå

Fordeler

Klipper bra

Ulemper

Kan bli varm

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 5000 HC5630/15 Vaskbar hårklipper

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 5000 HC5630/15 Vaskbar hårklipper

01/11/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Hårklipper fungerer bra

Min kone klippet meg med denne hårklipperen og resultatet ble overaskende bra. Har utrolig mange lengdeinnstillinger. Sparer meg for mange kroner hos frisøren. Anbefaler dette produktet.

Fordeler

Mange lengdeinnstillinger, god batteritid

Ulemper

Ingen foreløpig

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7650/15 Vaskbar hårklipper

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7650/15 Vaskbar hårklipper

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
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  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips

  2. Rengjøres kun med vann