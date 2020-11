Velg 28 lengdeinnstillinger med zoom-hjulet: 0,5 til 28 mm

Vri zoom-hjulet for å velge og låse lengdeinnstillingen du ønsker. De to justerbare kammene klipper mellom 3 og 28 mm, med nøyaktig 1 mm mellom hver lengde. Bruk skjeggstubbkammen på 2 mm for kort hårklipp eller for å trimme skjegget. Ta av kammen helt for å klippe helt ned til 0,5 mm.