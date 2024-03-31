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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Trim-n-Flow PRO-teknologi
28 lengdeinnstillinger (0,5–28 mm)
75 min trådløs bruk / 8 t lading
100 % vaskbar
Den innovative kamdesignen gjør at avklippet hår fjernes raskt bort fra knivene under bruk. Dette gjør at selv langt hår ikke setter seg fast i kammen, slik at du kan klippe helt uten avbrudd.
Hårklipper 5000 fra Philips har avansert DualCut-teknologi for maksimal presisjon. Den leveres med doble blader og er utformet for å holde seg like skarp som ved første bruk.
Klipp håret til akkurat den lengden du vil. Med to justerbare kammer som klipper mellom 3 og 28 mm i trinn på 1 mm, en 2 mm skjeggstubbkam eller ta av kammen for å få en tett klipp på 0,5 mm.
4.6
av 5
1313
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produktet
Sivemor
31/03/2024
Norge
God klippemaskin
Ei liker så godt den maskina med batteri, de holder til to kort klipp.. bra den er er så vaskbar, og kan klippe helt snaukort markert rundt ører å nakke uten kammer. Ei klippa nett helt kort en gutt, han ble så fine, så klippa ei jenta vår fra kort bob til høy snaukort bob helt fra null, ble kjempesøte:)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 5000 HC5612/15 Vaskbar hårklipper
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 5000 HC5612/15 Vaskbar hårklipper
Sivemor
31/03/2024
Norge
Bra klippemaskin
Vi brukt mye den maskin på familie å barn. Ei kan gradere opp helt kort med den, å klippa mye gøy og potty sveis me. Ei klippa opp snaukort bob på døtra i går, tykt hår opp nakken, då ble maskina varm å måtte kjøle klippehodet. Ble veldig søte:) Når ei klipper gutter fra kort til maskinkort går de fint, litt varme blir de nå
Fordeler
Klipper bra
Ulemper
Kan bli varm
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 5000 HC5630/15 Vaskbar hårklipper
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 5000 HC5630/15 Vaskbar hårklipper
Scubanor
01/11/2023
Norge
Bekreftet kjøper
Hårklipper fungerer bra
Min kone klippet meg med denne hårklipperen og resultatet ble overaskende bra. Har utrolig mange lengdeinnstillinger. Sparer meg for mange kroner hos frisøren. Anbefaler dette produktet.
Fordeler
Mange lengdeinnstillinger, god batteritid
Ulemper
Ingen foreløpig
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7650/15 Vaskbar hårklipper
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7650/15 Vaskbar hårklipper
Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips
Rengjøres kun med vann