2 års garanti og ytterligere 3 år ved registrering på Internett

Philips' hårklippere har to års verdensomfattende garanti. Våre hårklippere er laget for å holde. De trenger aldri å smøres, og de er kompatible med de forskjellige elektriske standardene rundt om i verden. Hvis du registrerer hårklipperen på www.philips.com/5years, får du ytterligere 3 års garanti i tillegg til den 2-årige standardgarantien, slik at du får totalt 5 års garanti for HC3410/85. For nesehårstrimmeren NT1150, som følger med, gjelder standardgarantien på 2 år.