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Pusset opp

Azur Performer PlusDampstrykejern

GC4516/40R1

1 pris

Raskere*, enklere og smartere
Dampstrykejernet Azur Performer Plus fra Philips har kraftig ytelse og er enkel i bruk. Dette strykejernet har innebygd kalkbeholder for effektiv kalkfjerning, automatisk dampkontroll og SteamGlide Plus-strykesåle for langvarig dampytelse.
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Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer

Raskere*, enklere og smartere

  • Damp, 45 g/min, dampstøt på 190 g

  • SteamGlide Plus strykesåle

  • Antikalk

  • 2400 watt

2400 W for rask oppvarming av strykejernet

2400 W for rask oppvarming av strykejernet

Med 2400 W varmes Azur Performer Plus-dampstrykejernet opp raskt, og den kraftige ytelsen gir flotte strykeresultater.

Optimal vekt for enklere bevegelse over plagget

Optimal vekt for enklere bevegelse over plagget

Strykejernet har en optimal vekt for enkelt å gli over plagget. Dette gjør at strykingen går lettere, og det er enkelt hele tiden å plassere strykejernet på brettet og sette det tilbake på støtten.

Dampstøt på opptil 190 g

Dampstøt på opptil 190 g

Dampstøt på opptil 190 g gjør at du raskt kan fjerne selv de vanskeligste skrukkene.

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med et gjennomsnittlig dampstrykejern fra Philips på 2200 W