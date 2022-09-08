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Pusset opp
GC4516/40R1
Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer
Damp, 45 g/min, dampstøt på 190 g
SteamGlide Plus strykesåle
Antikalk
2400 watt
Med 2400 W varmes Azur Performer Plus-dampstrykejernet opp raskt, og den kraftige ytelsen gir flotte strykeresultater.
Strykejernet har en optimal vekt for enkelt å gli over plagget. Dette gjør at strykingen går lettere, og det er enkelt hele tiden å plassere strykejernet på brettet og sette det tilbake på støtten.
Dampstøt på opptil 190 g gjør at du raskt kan fjerne selv de vanskeligste skrukkene.
Sammenlignet med et gjennomsnittlig dampstrykejern fra Philips på 2200 W