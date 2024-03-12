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GC4238
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User Manual Philips
Philips-dampstrykejernet varmes ikke opp lenger
Philips-strykejernet med dampgenerator fjerner ikke skrukker
Philips-strykejernet eller -dampenheten fører til et strømbrudd på strømnettet
Calc-Clean-lampen på Philips-dampstrykejernet fortsetter å blinke
Philips-dampstrykejernet produserer ikke damp
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