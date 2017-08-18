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  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
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  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag
  • Laget for ytelse, dag etter dag

Pusset opp

PowerLifeDampstrykejern

GC2998/80R1

4.3
| (177) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produktet

1 pris

Laget for ytelse, dag etter dag
For et flott resultat dag etter dag trenger du et strykejern som ikke skuffer deg. Med den ripesikre SteamGlide-strykesålen, svært jevn dampeffekt og integrert kalkrensfunksjon gir dette høykvalitetsstrykejernet deg ytelse som varer.
Se alle fordeler

Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer

Laget for ytelse, dag etter dag

  • 2400 W

  • 45 g/min kontinuerlig damp

  • Dampstøt på 170 g

  • SteamGlide strykesåle

Varmes opp raskt med 2400 W

Varmes opp raskt med 2400 W

Gir deg rask oppvarming og kraftig ytelse.

Dampstøt på opptil 170 g som fjerner gjenstridige skrukker

Dampstøt på opptil 170 g som fjerner gjenstridige skrukker

Trenger dypere ned i stoffet og fjerner enkelt gjenstridige skrukker.

Damp på opptil 45 g/min for kraftig, stødig ytelse

Damp på opptil 45 g/min for kraftig, stødig ytelse

Kraftig og stabil damp for å fjerne skrukker raskere.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

177

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produktet

18/08/2017

Sverige

Sverige

Funkar på alla material

Snyggt strykjärn som gjorde till och med mamma belåten -och hon är pedant! Blir snabbt varmt och funkar på alla material. Har även ångfunktion så man behöver inte ens ta av plaffdn från galgen!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn

17/08/2017

Sverige

Sverige

Så smidigt med bra funktioner!

Jag är superböjd med detta strykjärn. Det värms upp snabbt, det glider över tyget o har superbra funktioner!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn

16/08/2017

Sverige

Sverige

Strykjärn att lita på

Ett bra strykjärn som får kläderna släta och fina. Stort plus för automatisk avstängning och för ångfunktionen. Strykjärnet har dessutom en automatisk Avkalkning som är ett plus. Lätthanterligt, smidigt strykjärn till alla sorts tyger!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet mot strykesåle med non-stick-belegg fra Philips