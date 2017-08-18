Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Pusset opp
Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer
2400 W
45 g/min kontinuerlig damp
Dampstøt på 170 g
SteamGlide strykesåle
Gir deg rask oppvarming og kraftig ytelse.
Trenger dypere ned i stoffet og fjerner enkelt gjenstridige skrukker.
Kraftig og stabil damp for å fjerne skrukker raskere.
4.3
av 5
177
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produktet
Millanw
18/08/2017
Sverige
Funkar på alla material
Snyggt strykjärn som gjorde till och med mamma belåten -och hon är pedant! Blir snabbt varmt och funkar på alla material. Har även ångfunktion så man behöver inte ens ta av plaffdn från galgen!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn
JuliaP
17/08/2017
Sverige
Så smidigt med bra funktioner!
Jag är superböjd med detta strykjärn. Det värms upp snabbt, det glider över tyget o har superbra funktioner!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn
PetraA
16/08/2017
Sverige
Strykjärn att lita på
Ett bra strykjärn som får kläderna släta och fina. Stort plus för automatisk avstängning och för ångfunktionen. Strykjärnet har dessutom en automatisk Avkalkning som är ett plus. Lätthanterligt, smidigt strykjärn till alla sorts tyger!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PowerLife GC2998/80 Ångstrykjärn
Testet mot strykesåle med non-stick-belegg fra Philips