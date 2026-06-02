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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
GC215/20
Ultimat bekvemmelighet: Ingen oppsett, ingen bry
Strykejernlignende resultater, uten størrelsen
En vridning, 2 funksjoner, ubegrenset frihet
Roterende hode for presisjon eller hastighet - ditt stoff, ditt valg
Kompakt, elegant design: passer vakkert inn i ethvert hjem
Kraftig nok for hele strykesesjoner, men likevel klar på sekunder for en siste finpuss, gjør den kompakte Philips OneTurn plaggpleie enkelt. Ingen oppsett, ingen venting – bare skarpe, rynkefrie resultater når du trenger det. Med sitt myke strykebrett forvandler OneTurn enhver overflate til en strykestasjon og gir deg strukturerte resultater uten bryet med et tradisjonelt brett – ditt rom, dine regler.
Opplev full strykekraft uten det store omfanget av et tradisjonelt strykejern. Vår innovative teknologi leverer kraftig, konsistent damp med garanti mot lekkasjer* for skarpe, strykejernlignende resultater på alle stoffer – fra delikate silkestoffer til strukturert bomull.
Skarp stryking og skånsom damping i én lett enhet. Bytt sømløst mellom horisontal stryking for strukturerte plagg og vertikal damping for delikate plagg med én vending. Konsistent damputslipp (45 g/min) i enhver vinkel sikrer feilfrie resultater.
4.5
av 5
2
Anmeldelser
OlgaH
02/06/2026
Deutschland
Del av opprykk
Ab jetzt macht Bügeln Spaß
Dieses Bügeleisen hat mich durch die Kombination aus Dampfglätter und Bügeleisen überzeugt.Besonders gut gefällt mir der drehbare Kopf,mit dem ich ganz einfach zwischen zwei Positionen wechseln und sowohl horizontal als auch vertikal dämpfen kann.Ein weiterer Pluspunkt ist das geringe Gewicht und die einfache Handhabung.Das Gerät eignet sich auch hervorragend für Reisen,da man kein klassisches Bügelbrett benötigt und hat einen zusätzlich eine Softboard/Bügelmatte im Set dabei. Das komplette Set braucht noch viel Platz es passt in einfachen Regal sowie im Reisekoffer. Sehr praktisch finde ich außerdem die beiden austauschbaren Wassertanks- einen kleineren sowie einen größeren.So kann man je nach Bedarf den passenden Tank verwenden.Ich bin positiv überrascht von dem Gerät. Die Kleidung wird schnell und unkompliziert glatt,und das Bügeln macht dadurch deutlich mehr Spaß als mit einem herkömmlichen Bügeleisen. Außerdem gibt’s eine passende und praktische hitzebeständige Ablage/Dock . Ganz wichtig den Wassertank nach der Benutzung leeren damit es keine Verkalkung entsteht. Insgesamt bin ich sehr zufrieden und kann den Phillips One Turn GC215/20 uneingeschränkt weiterempfohlen.
Denne omtalen gjelder 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn
Denne omtalen gjelder 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn
TugbaC
30/06/2026
Deutschland
Del av opprykk
Top
Mein mini Game Changer. Liebe den Bügeleisen/ Steamer. Bei mir muss immer alles schnell gehen und mit dem geht alles super schnell. Das Design ist wunderschön, die Handhabunh perfekt und das Ergebnis erstaunlich.
Denne omtalen gjelder 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn
Denne omtalen gjelder 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn
For vanlig husholdningsbruk. Regelmessig vedlikehold er avgjørende for optimal ytelse. Periodisk skylling er nødvendig
Sammenlignet med Philips strykejern med en gjennomsnittsvekt på 2 kg og en oppvarmingstid på omtrent 2 minutter
Det anbefales å bruke skyllefunksjonen etter hver måneds bruk for å opprettholde god dampytelse. Hvis du bor i et område med hardt vann, bruk funksjonen oftere
Basert på damprate, sammenlignet med Philips strykejern (PC Powerlife) i standardmodus
1800W ved 240V