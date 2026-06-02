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  • Strykejernlignende resultater, uten besværet
  • Strykejernlignende resultater, uten besværet
  • Strykejernlignende resultater, uten besværet
  • Strykejernlignende resultater, uten besværet
  • Strykejernlignende resultater, uten besværet
  • Strykejernlignende resultater, uten besværet
  • Strykejernlignende resultater, uten besværet
  • Strykejernlignende resultater, uten besværet
  • Strykejernlignende resultater, uten besværet
  • Strykejernlignende resultater, uten besværet
  • Strykejernlignende resultater, uten besværet
  • Strykejernlignende resultater, uten besværet
  • Strykejernlignende resultater, uten besværet
  • Strykejernlignende resultater, uten besværet
  • Strykejernlignende resultater, uten besværet
  • Strykejernlignende resultater, uten besværet

Hybrid strykejern og damperOneTurn

GC215/20

4.5
| (2) Anmeldelser
Strykejernlignende resultater, uten besværet
Philips OneTurn hybrid strykejern/damper gir kraftig, presis ytelse med ultimat bekvemmelighet - ingen brett, ingen ventetid, ingen lekkasjer*. Nyt skarpe, strykejernlignende resultater dobbelt så raskt, i én elegant, brukervennlig løsning.**
Se alle fordeler

Innovativ teknologi: jevne resultater, 2x raskere**

Strykejernlignende resultater, uten besværet

  • Ultimat bekvemmelighet: Ingen oppsett, ingen bry

  • Strykejernlignende resultater, uten størrelsen

  • En vridning, 2 funksjoner, ubegrenset frihet

  • Roterende hode for presisjon eller hastighet - ditt stoff, ditt valg

  • Kompakt, elegant design: passer vakkert inn i ethvert hjem

Klar til bruk på sekunder: ingen brett, ingen venting, ingen rot.

Klar til bruk på sekunder: ingen brett, ingen venting, ingen rot.

Kraftig nok for hele strykesesjoner, men likevel klar på sekunder for en siste finpuss, gjør den kompakte Philips OneTurn plaggpleie enkelt. Ingen oppsett, ingen venting – bare skarpe, rynkefrie resultater når du trenger det. Med sitt myke strykebrett forvandler OneTurn enhver overflate til en strykestasjon og gir deg strukturerte resultater uten bryet med et tradisjonelt brett – ditt rom, dine regler.

Strykejernlignende resultater, uten størrelsen

Strykejernlignende resultater, uten størrelsen

Opplev full strykekraft uten det store omfanget av et tradisjonelt strykejern. Vår innovative teknologi leverer kraftig, konsistent damp med garanti mot lekkasjer* for skarpe, strykejernlignende resultater på alle stoffer – fra delikate silkestoffer til strukturert bomull.

Fra strykejern til damper med én vending

Fra strykejern til damper med én vending

Skarp stryking og skånsom damping i én lett enhet. Bytt sømløst mellom horisontal stryking for strukturerte plagg og vertikal damping for delikate plagg med én vending. Konsistent damputslipp (45 g/min) i enhver vinkel sikrer feilfrie resultater.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.5

av 5

2

Anmeldelser

3
2
1

02/06/2026

Deutschland

Deutschland

Ab jetzt macht Bügeln Spaß

Dieses Bügeleisen hat mich durch die Kombination aus Dampfglätter und Bügeleisen überzeugt.Besonders gut gefällt mir der drehbare Kopf,mit dem ich ganz einfach zwischen zwei Positionen wechseln und sowohl horizontal als auch vertikal dämpfen kann.Ein weiterer Pluspunkt ist das geringe Gewicht und die einfache Handhabung.Das Gerät eignet sich auch hervorragend für Reisen,da man kein klassisches Bügelbrett benötigt und hat einen zusätzlich eine Softboard/Bügelmatte im Set dabei. Das komplette Set braucht noch viel Platz es passt in einfachen Regal sowie im Reisekoffer. Sehr praktisch finde ich außerdem die beiden austauschbaren Wassertanks- einen kleineren sowie einen größeren.So kann man je nach Bedarf den passenden Tank verwenden.Ich bin positiv überrascht von dem Gerät. Die Kleidung wird schnell und unkompliziert glatt,und das Bügeln macht dadurch deutlich mehr Spaß als mit einem herkömmlichen Bügeleisen. Außerdem gibt’s eine passende und praktische hitzebeständige Ablage/Dock . Ganz wichtig den Wassertank nach der Benutzung leeren damit es keine Verkalkung entsteht. Insgesamt bin ich sehr zufrieden und kann den Phillips One Turn GC215/20 uneingeschränkt weiterempfohlen.

Denne omtalen gjelder 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn

Denne omtalen gjelder 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn

30/06/2026

Deutschland

Deutschland

Top

Mein mini Game Changer. Liebe den Bügeleisen/ Steamer. Bei mir muss immer alles schnell gehen und mit dem geht alles super schnell. Das Design ist wunderschön, die Handhabunh perfekt und das Ergebnis erstaunlich.

Denne omtalen gjelder 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn

Denne omtalen gjelder 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn

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Ansvarsfraskrivelser

  1. For vanlig husholdningsbruk. Regelmessig vedlikehold er avgjørende for optimal ytelse. Periodisk skylling er nødvendig

  2. Sammenlignet med Philips strykejern med en gjennomsnittsvekt på 2 kg og en oppvarmingstid på omtrent 2 minutter

  3. Det anbefales å bruke skyllefunksjonen etter hver måneds bruk for å opprettholde god dampytelse. Hvis du bor i et område med hardt vann, bruk funksjonen oftere

  4. Basert på damprate, sammenlignet med Philips strykejern (PC Powerlife) i standardmodus

  5. 1800W ved 240V