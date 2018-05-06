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Utgått
Bluetooth®
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.
Dobbel forsterker forbedrer lydytelsen ved å redusere intermoduleringen mellom wooferen og diskanthøyttaleren, siden hver transduser drives av en egen, dedikert forsterker. Resultatet blir dype og kraftige basslyder med kraftig effekt, uten at de forstyrrer de høyeste frekvensene for mye, slik at disse forblir rene og detaljerte. Sammen med den nøyaktige designen med aktiv deling, får du bedre kontroll på fasen og frekvensområdet til hver transduser, slik at du får en mer balansert og naturlig lyd.
MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen, maksimerer volumytelsen og gir en imponerende lydopplevelse med bare ett trykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart bass og volum til maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og volumet blir merkbart forsterket med en potent lydforsterking som gjør at musikken kommer til sin rett.
4.5
av 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Matti
06/05/2018
United Kingdom
I LOVE IT
i bought this because it was on a big sale, i bought it new and i saw it at the shop, i was able to test it but didn't expect much for the price, when i got home i unpacked it and as fast as i could i put on the max volume to try it out, needless to say that my neighbour rang the door to ask whats going on, i love it because i can connect my iPhone and play music from an other room, i can also make calls from it, and even connect it to my computer by AUX or audio In, though i use the AUX cable insert in the back, and the Audio IN in the front for external audio devices... the sound is clear and nice, the design is really nice and slik, the subwoofer is gold looking whilst the rest is actualy carbon like, easy to clean with a dry cloth, and the CD actualy works with all my cd's, there is no headphone jack but i learned to live with it ... other than that GO BUY YOURS NOW!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FX10 Mini Hi-Fi System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FX10 Mini Hi-Fi System
Cybersunny2
01/04/2016
Deutschland
Das Produkt ist sehr gut
Das Produkt hat einen tollen Sound. Der Klang ist klar und nicht zu flach. Das Design ist sehr schön, die Boxen sind nicht zu groß und machen einen tollen Eindruck. Ich mag auch die Lautstärkeregelung sehr. Es ist rundum ein wirklich gelungenes Produkt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FX10 HiFi-Minisystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FX10 HiFi-Minisystem
Max758
20/07/2017
Italia
FX 10 STRAORDINARIO
Ottimo HI FI Philips , sia per eccellenza estetica che per eccellenza tecnica, qualita' ,bellezza e alta tecnologia Philips si fondono i nquesto meraviglioso HI FI. suoni e Bassi strarodinarimente potenti e di qualita' , come tradizione in quanto da sempre appassioanto di prodotti aduio e video Philips per le elevata qualita' Tecnologia ed estetica . lo consiglio vivmente a tutti gli appassionati di musica.
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Denne omtalen gjelder FX10 Sistema mini Hi-Fi
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FX10 Sistema mini Hi-Fi