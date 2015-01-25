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  • Den perfekte festmaskinen
  • Den perfekte festmaskinen
  • Den perfekte festmaskinen
  • Den perfekte festmaskinen
  • Den perfekte festmaskinen
  • Den perfekte festmaskinen
  • Den perfekte festmaskinen
  • Den perfekte festmaskinen
  • Den perfekte festmaskinen
  • Den perfekte festmaskinen
  • Den perfekte festmaskinen
  • Den perfekte festmaskinen
  • Den perfekte festmaskinen
  • Den perfekte festmaskinen
  • Den perfekte festmaskinen
  • Den perfekte festmaskinen

Utgått

Mini-Hi-Fi-anlegg

FWP3200D/05

4.4
| (27) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet
Den perfekte festmaskinen
Start den ultimate festen nå. Med Philips Mini Hi-Fi-anleggets to roterende dokkinger kan du spille av og lade din iPhone/iPod, mikse og scratche musikk fra enhetens bibliotek. Bruk også avanserte DJ-funksjoner med djay-appen
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Lidenskap for lyd

Den perfekte festmaskinen

  • Miks som en DJ

  • 30-pinners dokk for iPod/iPhone

  • USB Direct

  • 300 W, kan utvides med FWP1000

Dobbel roterbar dokk for å spille av og lade iPod/iPhone

Dobbel roterbar dokk for å spille av og lade iPod/iPhone

Dynamisk belysning slik at du kan danse til rytmen

Dynamisk belysning slik at du kan danse til rytmen

Beveg deg i takt med rytmen til musikken. Stilige lys blinker rytmen til sangene, og gjør sangene enda mer underholdene. Når du ikke vil ha på lysene, kan du ganske enkelt slå av funksjonen. Tilfør litt glamour til fester, feiringer og andre sammenkomster med disse fantastiske, dynamiske lysene.

MAX-lyd for umiddelbar kraft

MAX-lyd for umiddelbar kraft

MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen, maksimerer volumytelsen og gir en imponerende lydopplevelse med bare ett trykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart bass og volum til maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og volumet blir merkbart forsterket med en potent lydforsterking som gjør at musikken kommer til sin rett.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

27

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

2

25/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Every product on this is just amazing

This product is brilliant if I put the volume on 21 percent the neighbours bang on the wall

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWP3200D Mini Hi-Fi System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWP3200D Mini Hi-Fi System

25/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Omg it's Brilliant & Mint

Love the Philips machine it's Amazing I love it got it at a barging price worth the money now i want to add on an extra part to it to make it Louder and cooler for the Party's you want at Christmas i would highly Recommend if you like having having party's having mates round or just being your own dj my kids thinks its wicked :D SO THUMBS UP

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWP3200D Mini Hi-Fi System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWP3200D Mini Hi-Fi System

25/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Omg it's Brilliant & Mint

Love the Philips machine it's Amazing I love it got it at a barging price worth the money now i want to add on an extra part to it to make it Louder and cooler for the Party's you want at Christmas i would highly Recommend if you like having having party's having mates round or just being your own dj my kids thinks its wicked :D SO THUMBS UP

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWP3200D Mini Hi-Fi System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWP3200D Mini Hi-Fi System

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Unngå overdreven bruk av apparatet med volumet høyere enn 85 desibel. Dette kan føre til hørselsskade.