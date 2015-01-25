Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Miks som en DJ
30-pinners dokk for iPod/iPhone
USB Direct
300 W, kan utvides med FWP1000
Beveg deg i takt med rytmen til musikken. Stilige lys blinker rytmen til sangene, og gjør sangene enda mer underholdene. Når du ikke vil ha på lysene, kan du ganske enkelt slå av funksjonen. Tilfør litt glamour til fester, feiringer og andre sammenkomster med disse fantastiske, dynamiske lysene.
MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen, maksimerer volumytelsen og gir en imponerende lydopplevelse med bare ett trykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart bass og volum til maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og volumet blir merkbart forsterket med en potent lydforsterking som gjør at musikken kommer til sin rett.
4.4
av 5
27
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produktet
Cbmc
25/01/2015
United Kingdom
Every product on this is just amazing
This product is brilliant if I put the volume on 21 percent the neighbours bang on the wall
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWP3200D Mini Hi-Fi System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWP3200D Mini Hi-Fi System
bones1980
25/09/2014
United Kingdom
Omg it's Brilliant & Mint
Love the Philips machine it's Amazing I love it got it at a barging price worth the money now i want to add on an extra part to it to make it Louder and cooler for the Party's you want at Christmas i would highly Recommend if you like having having party's having mates round or just being your own dj my kids thinks its wicked :D SO THUMBS UP
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWP3200D Mini Hi-Fi System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWP3200D Mini Hi-Fi System
MaccaAM
25/09/2014
United Kingdom
Omg it's Brilliant & Mint
Love the Philips machine it's Amazing I love it got it at a barging price worth the money now i want to add on an extra part to it to make it Louder and cooler for the Party's you want at Christmas i would highly Recommend if you like having having party's having mates round or just being your own dj my kids thinks its wicked :D SO THUMBS UP
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWP3200D Mini Hi-Fi System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWP3200D Mini Hi-Fi System
Unngå overdreven bruk av apparatet med volumet høyere enn 85 desibel. Dette kan føre til hørselsskade.