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Utgått
FWP3100D/05
Den perfekte festmaskinen
Arranger en sensasjonell fest med dette mini-Hi-Fi-anlegget. En roterbar dokk gjør at du kan spille av og lade din iPod/iPhone, mens Max 300 W RMS, tilgang til enhetens musikkbibliotek og den valgfrie djap-appen gjør at du kan være DJ på en flott fest hvor som helst.
Miks som en DJ
30-pinners dokk for iPod/iPhone
USB Direct
300 W, kan utvides med FWP1000
Beveg deg i takt med rytmen til musikken. Stilige lys blinker rytmen til sangene, og gjør sangene enda mer underholdene. Når du ikke vil ha på lysene, kan du ganske enkelt slå av funksjonen. Tilfør litt glamour til fester, feiringer og andre sammenkomster med disse fantastiske, dynamiske lysene.
MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen, maksimerer volumytelsen og gir en imponerende lydopplevelse med bare ett trykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart bass og volum til maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og volumet blir merkbart forsterket med en potent lydforsterking som gjør at musikken kommer til sin rett.
3.0
av 5
4
Anmeldelser
gman
01/06/2012
United Kingdom
music box
good looks,nice sound,very loud,i use it in a sports hall and it fills it with sound.could do with a better radio ariel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWP3100D Mini Hi-Fi System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWP3100D Mini Hi-Fi System
MIKE26
20/05/2012
United Kingdom
one of the best philips audio products iv owned just great
well what can i say its a great set well built great bass responce and catches the high tones too well once fully set up the light feture is really great with the choice of blue red or a mix of both a great ideia far best one of philips products iv owned hope to use for many years yet which im sure i will just A************
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWP3100D Mini Hi-Fi System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWP3100D Mini Hi-Fi System
cheddarbob
30/05/2015
United Kingdom
terrible build quality
the product worked ok until the guarantee ran out and then the poor quality started to show- volume control stopped working and speakers do not work with the ipad dock- absolute junk
Denne omtalen gjelder FWP3100D Mini Hi-Fi System
Denne omtalen gjelder FWP3100D Mini Hi-Fi System
Unngå overdreven bruk av apparatet med volumet høyere enn 85 desibel. Dette kan føre til hørselsskade.