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Utgått

Mini-Hi-Fi-anlegg

FWP3100D/05

3

| (4) Anmeldelser

Den perfekte festmaskinen

Arranger en sensasjonell fest med dette mini-Hi-Fi-anlegget. En roterbar dokk gjør at du kan spille av og lade din iPod/iPhone, mens Max 300 W RMS, tilgang til enhetens musikkbibliotek og den valgfrie djap-appen gjør at du kan være DJ på en flott fest hvor som helst.

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Lidenskap for lyd

Den perfekte festmaskinen

  • Miks som en DJ

  • 30-pinners dokk for iPod/iPhone

  • USB Direct

  • 300 W, kan utvides med FWP1000

Roterbar dokk for å spille av og lade iPod/iPhone

Roterbar dokk for å spille av og lade iPod/iPhone

Dynamisk belysning slik at du kan danse til rytmen

Dynamisk belysning slik at du kan danse til rytmen

Beveg deg i takt med rytmen til musikken. Stilige lys blinker rytmen til sangene, og gjør sangene enda mer underholdene. Når du ikke vil ha på lysene, kan du ganske enkelt slå av funksjonen. Tilfør litt glamour til fester, feiringer og andre sammenkomster med disse fantastiske, dynamiske lysene.

MAX-lyd for umiddelbar kraft

MAX-lyd for umiddelbar kraft

MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen, maksimerer volumytelsen og gir en imponerende lydopplevelse med bare ett trykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart bass og volum til maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og volumet blir merkbart forsterket med en potent lydforsterking som gjør at musikken kommer til sin rett.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.0

av 5

4

Anmeldelser

4
3
2

01/06/2012

United Kingdom

United Kingdom

music box

good looks,nice sound,very loud,i use it in a sports hall and it fills it with sound.could do with a better radio ariel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWP3100D Mini Hi-Fi System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWP3100D Mini Hi-Fi System

20/05/2012

United Kingdom

United Kingdom

one of the best philips audio products iv owned just great

well what can i say its a great set well built great bass responce and catches the high tones too well once fully set up the light feture is really great with the choice of blue red or a mix of both a great ideia far best one of philips products iv owned hope to use for many years yet which im sure i will just A************

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWP3100D Mini Hi-Fi System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWP3100D Mini Hi-Fi System

30/05/2015

United Kingdom

United Kingdom

terrible build quality

the product worked ok until the guarantee ran out and then the poor quality started to show- volume control stopped working and speakers do not work with the ipad dock- absolute junk

Denne omtalen gjelder FWP3100D Mini Hi-Fi System

Denne omtalen gjelder FWP3100D Mini Hi-Fi System

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Unngå overdreven bruk av apparatet med volumet høyere enn 85 desibel. Dette kan føre til hørselsskade.