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Utgått
Utvid musikkutvalget til festmaskinen
Fest videre med Philips Mini-høyttaleren. Høyttaleren på 240 W gir liv til festene og tar musikken til alle rommene i hjemmet ditt. Den fungerer med alle festmaskinene fra Philips, og den er utformet for fleksibel plassering og enkelt oppsett.
Festutvider
Bruk med festmaskiner fra Philips
Dynamisk lys
240 W
Beveg deg i takt med rytmen til musikken. Stilige lys blinker rytmen til sangene, og gjør sangene enda mer underholdene. Når du ikke vil ha på lysene, kan du ganske enkelt slå av funksjonen. Tilfør litt glamour til fester, feiringer og andre sammenkomster med disse fantastiske, dynamiske lysene.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Piyy
09/01/2017
United Kingdom
Amazin speakers
This is worth way more than what it costs, definitely get it if u want loud and good quality speakers, u can do a lot and take it to party's clubs ect
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWP1000 Mini Speaker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWP1000 Mini Speaker
Unngå overdreven bruk av apparatet med volumet høyere enn 85 desibel. Dette kan føre til hørselsskade.