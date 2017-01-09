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Utgått

Minihøyttaler

FWP1000/05

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Utvid musikkutvalget til festmaskinen

Fest videre med Philips Mini-høyttaleren. Høyttaleren på 240 W gir liv til festene og tar musikken til alle rommene i hjemmet ditt. Den fungerer med alle festmaskinene fra Philips, og den er utformet for fleksibel plassering og enkelt oppsett.

Se alle fordeler

En ekstra høyttaler for større rekkevidde

Utvid musikkutvalget til festmaskinen

  • Festutvider

  • Bruk med festmaskiner fra Philips

  • Dynamisk lys

  • 240 W

Enkelt oppsett med alle festmaskiner fra Philips

Dynamisk belysning slik at du kan danse til rytmen

Dynamisk belysning slik at du kan danse til rytmen

Beveg deg i takt med rytmen til musikken. Stilige lys blinker rytmen til sangene, og gjør sangene enda mer underholdene. Når du ikke vil ha på lysene, kan du ganske enkelt slå av funksjonen. Tilfør litt glamour til fester, feiringer og andre sammenkomster med disse fantastiske, dynamiske lysene.

Fleksibel plassering rundt i huset

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

09/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Amazin speakers

This is worth way more than what it costs, definitely get it if u want loud and good quality speakers, u can do a lot and take it to party's clubs ect

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWP1000 Mini Speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWP1000 Mini Speaker

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Unngå overdreven bruk av apparatet med volumet høyere enn 85 desibel. Dette kan føre til hørselsskade.