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Utgått
Lidenskap for lyd
Få mest mulig ut av musikken med mini Hi-Fi-anlegget fra Philips som inneholder et toveis bassrefleks-høyttalersystem, som gir kraftig lyd. Optimer lydinnstillingene ved å justere balansen for ulike musikksjangre med digital lydkontroll.
40 W
MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.
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Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.
4.3
av 5
16
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produktet
boxerkev
22/07/2013
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent sound quality
All in all a very good hi-fi system for the money. Very powerful sound from such compact speakers, radio reception on F.M is excellent with no hiss on stereo. tape and C.D. also excellent, very easy to understand and set up. Highly recommend. A+++++
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
Buzz
01/06/2012
United Kingdom
w.o.w
Bought these for £100 over a year ago, and even now they're are about half the price, i'd still be willing to pay £100 again. The bass boost is astronomical, and I haven't looked back after purchasing these!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
Buzz
01/06/2012
United Kingdom
w.o.w
Bought these for £100 over a year ago, and even now they're are about half the price, i'd still be willing to pay £100 again. The bass boost is astronomical, and I haven't looked back after purchasing these!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System