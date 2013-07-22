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Utgått

Mini-Hi-Fi-anlegg

FWM154/12

4.3

| (16) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produktet

Lidenskap for lyd

Få mest mulig ut av musikken med mini Hi-Fi-anlegget fra Philips som inneholder et toveis bassrefleks-høyttalersystem, som gir kraftig lyd. Optimer lydinnstillingene ved å justere balansen for ulike musikksjangre med digital lydkontroll.

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Lidenskap for lyd

  • 40 W

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

Kassettspiller med autostopp

Kassettspiller med autostopp

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Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Tekniske spesifikasjoner

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4.3

av 5

16

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produktet

2
1

22/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Excellent sound quality

All in all a very good hi-fi system for the money. Very powerful sound from such compact speakers, radio reception on F.M is excellent with no hiss on stereo. tape and C.D. also excellent, very easy to understand and set up. Highly recommend. A+++++

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

01/06/2012

United Kingdom

United Kingdom

w.o.w

Bought these for £100 over a year ago, and even now they're are about half the price, i'd still be willing to pay £100 again. The bass boost is astronomical, and I haven't looked back after purchasing these!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

01/06/2012

United Kingdom

United Kingdom

w.o.w

Bought these for £100 over a year ago, and even now they're are about half the price, i'd still be willing to pay £100 again. The bass boost is astronomical, and I haven't looked back after purchasing these!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

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