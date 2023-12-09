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        Utgått

        SDXC-kort

        FM64MP45D/00

        1

        | (1) Omtale

        Liten og lett og kan brukes hvor som helst

        Dette kompakte kortet i Micro SDXC-format støtter en minnekapasitet på 64 GB med Class 10 UHS-I U1 inkludert. Produktet inneholder 2 pakker med adapter.

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        Micro SDXC-format med adapter

        Liten og lett og kan brukes hvor som helst

        • 64 GB

        • Klasse 10

        • UHS-I

        • Dobbeltpakning

        64 GB lagringskapasitet for store datafiler

        64 GB gir deg kapasiteten du trenger for å bytte, dele og lagre enda større og flere filer via USB-porten på PC-en eller den bærbare maskinen.

        Tekniske spesifikasjoner

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        1.0

        av 5

        1

        Omtale

        5
        4
        3
        2

        09/12/2023

        Nederland

        Nederland

        Bekreftet kjøper

        SDXC-card

        Na 350 foto's werkte het niet meer .Reparatie alleen mogelijk tegen absurde kosten. Heeft mijn vakantie verpest

        Fordeler

        0

        Ulemper

        1000

        Denne omtalen gjelder FM64MP45D SDXC-kaarten

        Bruksdato 2023-11-09

        Denne omtalen gjelder FM64MP45D SDXC-kaarten

        Bruksdato 2023-11-09

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        • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
        • Tidlig tilgang til salg.
        • Tips om sunn livsstil.
        • Eksperttips og inspirasjon.