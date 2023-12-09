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Utgått
FM64MP45D/00
Liten og lett og kan brukes hvor som helst
Dette kompakte kortet i Micro SDXC-format støtter en minnekapasitet på 64 GB med Class 10 UHS-I U1 inkludert. Produktet inneholder 2 pakker med adapter.
64 GB
Klasse 10
UHS-I
Dobbeltpakning
64 GB gir deg kapasiteten du trenger for å bytte, dele og lagre enda større og flere filer via USB-porten på PC-en eller den bærbare maskinen.
1.0
av 5
1
Omtale
boosman
09/12/2023
Nederland
Bekreftet kjøper
SDXC-card
Na 350 foto's werkte het niet meer .Reparatie alleen mogelijk tegen absurde kosten. Heeft mijn vakantie verpest
Fordeler
0
Ulemper
1000
Denne omtalen gjelder FM64MP45D SDXC-kaarten
Bruksdato 2023-11-09
Denne omtalen gjelder FM64MP45D SDXC-kaarten
Bruksdato 2023-11-09