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Utgått
FM51SS050P/00
Enkel å bruke, plug and play!
Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Philips SSD gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.
512 GB
Solid State Drive
Merking og perforeringer på emballasjen viser hvordan du best åpner emballasjen og får rask tilgang til USB-minnepinnen uten problemer.
Velg en moderne farge: kanarigul, gelerosa, ultrafiolett, absintgrønn, elektrisk blå eller soloppgangsoransje for å sprite opp den daglige oppgaven med lagring og deling av data, og få frem mer moro.
Få mer ledig plass med automatisk komprimering av alle filene du plasserer på USB-flashstasjonen
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