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Utgått

SSD

FM51SS050P/00

Enkel å bruke, plug and play!

Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Philips SSD gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.

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Bytt filer i en fei.

Enkel å bruke, plug and play!

  • 512 GB

  • Solid State Drive

Enkel åpning og brukervennlig emballasje

Merking og perforeringer på emballasjen viser hvordan du best åpner emballasjen og får rask tilgang til USB-minnepinnen uten problemer.

Moderne USB-minnepinne med fargerik design

Velg en moderne farge: kanarigul, gelerosa, ultrafiolett, absintgrønn, elektrisk blå eller soloppgangsoransje for å sprite opp den daglige oppgaven med lagring og deling av data, og få frem mer moro.

Automatisk komprimering av alle filer gir mer ledig plass

Få mer ledig plass med automatisk komprimering av alle filene du plasserer på USB-flashstasjonen

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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