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Utgått

SSD

FM51FD75B/00

Enkel å bruke, plug and play!

Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Den fargerike USB-flashstasjonen i SNOW-utgave fra Philips gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.

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Bytt filer i en fei.

Enkel å bruke, plug and play!

  • 512 GB

  • Snow-utgave, 3.0

Rask dataoverføring med høyhastighets-USB 3.0

Den høye dataoverføringshastigheten kutter betydelig ned på irriterende ventetid når du kopierer store multimediefiler til eller fra harddisken på datamaskinen.

512 GB lagringskapasitet for store datafiler

512 GB gir deg kapasiteten du trenger for å bytte, dele og lagre enda større og flere filer via USB-porten på PC-en eller den bærbare maskinen.

Moderne USB-minnepinne med fargerik design

Velg en moderne farge: kanarigul, gelerosa, ultrafiolett, absintgrønn, elektrisk blå eller soloppgangsoransje for å sprite opp den daglige oppgaven med lagring og deling av data, og få frem mer moro.

Tekniske spesifikasjoner

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