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Utgått
FM32MP45D/00
Liten og lett og kan brukes hvor som helst
Dette kompakte kortet i Micro SDHC-format støtter en minnekapasitet på 32 GB med Class 10 UHS-I U1 inkludert. Produktet inneholder 2 pakker med adapter.
32 GB
Klasse 10
UHS-I
Dobbeltpakning
32 GB gir deg kapasiteten du trenger for å bytte, dele og lagre enda større og flere filer via USB-porten på PC-en eller den bærbare maskinen.
Takket være klasse 10-ytelsen og den raske overføringshastigheten til dette SDHC-kortet trenger du ikke lenger vente lenge ved dataoverføring.
1.0
av 5
2
Anmeldelser
nofunciona
17/06/2025
España
No funciona
He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.
Denne omtalen gjelder FM32MP45D Tarjetas SDHC
Bruksdato 2025-05-17
Denne omtalen gjelder FM32MP45D Tarjetas SDHC
Bruksdato 2025-05-17
terryg
23/01/2024
France
2 cartes illisibles - toutes les données perdues
Je suis photographe. J'ai acheté ces 2 cartes à la fnac. Une première m'a lâché cet été suite à un shooting. carte illisible avec perte de toutes les photos. La 2e m'a lâché ce week end et j'ai perdu toutes les photos d'un shooting important pour mon client. Très gros impact professionnel pour moi, avec perte financière et perte en terme d'image. J'ai essayé plusieurs solutions pour tenter de récupérer les images mais les données restent illisibles. Si je passe par un laboratoire professionnel, cela va me coûter beaucoup d'argent. Je suis très déçu de la marque.
Fordeler
aucun
Ulemper
produit non fiable
Denne omtalen gjelder FM32MP45D Cartes SDHC
Bruksdato 2023-07-23
Denne omtalen gjelder FM32MP45D Cartes SDHC
Bruksdato 2023-07-23