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        SDHC-kort

        FM32MP45D/00

        1

        | (2) Anmeldelser

        Liten og lett og kan brukes hvor som helst

        Dette kompakte kortet i Micro SDHC-format støtter en minnekapasitet på 32 GB med Class 10 UHS-I U1 inkludert. Produktet inneholder 2 pakker med adapter.

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        Micro SDHC 32 GB med adapter

        Liten og lett og kan brukes hvor som helst

        • 32 GB

        • Klasse 10

        • UHS-I

        • Dobbeltpakning

        32 GB lagringskapasitet for store datafiler

        32 GB gir deg kapasiteten du trenger for å bytte, dele og lagre enda større og flere filer via USB-porten på PC-en eller den bærbare maskinen.

        Superrask overføringshastighet med SDHC-kort i klasse 10

        Takket være klasse 10-ytelsen og den raske overføringshastigheten til dette SDHC-kortet trenger du ikke lenger vente lenge ved dataoverføring.

        Tekniske spesifikasjoner

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        1.0

        av 5

        2

        Anmeldelser

        5
        4
        3
        2

        17/06/2025

        España

        España

        No funciona

        He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.

        Denne omtalen gjelder FM32MP45D Tarjetas SDHC

        Bruksdato 2025-05-17

        Denne omtalen gjelder FM32MP45D Tarjetas SDHC

        Bruksdato 2025-05-17

        23/01/2024

        France

        France

        2 cartes illisibles - toutes les données perdues

        Je suis photographe. J'ai acheté ces 2 cartes à la fnac. Une première m'a lâché cet été suite à un shooting. carte illisible avec perte de toutes les photos. La 2e m'a lâché ce week end et j'ai perdu toutes les photos d'un shooting important pour mon client. Très gros impact professionnel pour moi, avec perte financière et perte en terme d'image. J'ai essayé plusieurs solutions pour tenter de récupérer les images mais les données restent illisibles. Si je passe par un laboratoire professionnel, cela va me coûter beaucoup d'argent. Je suis très déçu de la marque.

        Fordeler

        aucun

        Ulemper

        produit non fiable

        Denne omtalen gjelder FM32MP45D Cartes SDHC

        Bruksdato 2023-07-23

        Denne omtalen gjelder FM32MP45D Cartes SDHC

        Bruksdato 2023-07-23

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        • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
        • Tidlig tilgang til salg.
        • Tips om sunn livsstil.
        • Eksperttips og inspirasjon.