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Utgått
FM25SS050P/00
Enkel å bruke, plug and play!
Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Philips SSD gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.
256 GB
Solid State Drive
Med filsynkronisering av alle filene på PCen kan du få tilgang til og arbeide med dokumentene hvor som helst, med bare noen få museklikk.
Få mer ledig plass med automatisk komprimering av alle filene du plasserer på USB-flashstasjonen
Merking og perforeringer på emballasjen viser hvordan du best åpner emballasjen og får rask tilgang til USB-minnepinnen uten problemer.
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