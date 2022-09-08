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Utgått
FM25SM130B/00
Enkel å bruke, plug and play!
Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Philips SSD gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.
256 GB
Solid State Drive
Velg en moderne farge: kanarigul, gelerosa, ultrafiolett, absintgrønn, elektrisk blå eller soloppgangsoransje for å sprite opp den daglige oppgaven med lagring og deling av data, og få frem mer moro.
Den høye dataoverføringshastigheten kutter betydelig ned på irriterende ventetid når du kopierer store multimediefiler til eller fra harddisken på datamaskinen.
256 GB gir deg kapasiteten du trenger for å bytte, dele og lagre enda større og flere filer via USB-porten på PC-en eller den bærbare maskinen.
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