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Utgått

SSD

FM02SS050P/00

Enkel å bruke, plug and play!

Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Philips SSD gjør de daglige arbeidsoppgavene dine lettere med bedre systemytelse. SSD gir også umiddelbar innlastingsytelse, som betyr raskere oppstarts- og applikasjonstider,

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Enkel å bruke, plug and play!

  • 2 TB

  • Solid State Drive

Automatisk komprimering av alle filer gir mer ledig plass

Få mer ledig plass med automatisk komprimering av alle filene du plasserer på USB-flashstasjonen

Rask dataoverføring med høyhastighets-USB 2.0

Den høye dataoverføringshastigheten kutter betydelig ned på irriterende ventetid når du kopierer store multimediefiler til eller fra harddisken på datamaskinen.

SSD med svært rask dataoverføring

Den høye dataoverføringshastigheten til SSD-en fra Philips kutter betydelig ned på irriterende ventetid når du kopierer store multimediefiler til eller fra harddisken på datamaskinen.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
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