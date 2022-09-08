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Utgått
FM02SS050P/00
Enkel å bruke, plug and play!
Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Philips SSD gjør de daglige arbeidsoppgavene dine lettere med bedre systemytelse. SSD gir også umiddelbar innlastingsytelse, som betyr raskere oppstarts- og applikasjonstider,
2 TB
Solid State Drive
Få mer ledig plass med automatisk komprimering av alle filene du plasserer på USB-flashstasjonen
Den høye dataoverføringshastigheten kutter betydelig ned på irriterende ventetid når du kopierer store multimediefiler til eller fra harddisken på datamaskinen.
Den høye dataoverføringshastigheten til SSD-en fra Philips kutter betydelig ned på irriterende ventetid når du kopierer store multimediefiler til eller fra harddisken på datamaskinen.
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