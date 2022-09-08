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Utgått

SSD

FM01SS050P/00

Enkel å bruke, plug and play!

Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Philips SSD gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.

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Bytt filer i en fei.

Enkel å bruke, plug and play!

  • 1 TB

  • Solid State Drive

Beskyttende integrert hette for anvendelighet

Mist aldri hetten igjen! Den beskyttende hetten er integrert i produktutformingen slik at den alltid er festet til USB-minnepinnen. Du trenger bare å vri hetten bakover, koble til minnepinnen og spille for å bruke enheten.

Filsynkronisering mellom fullstendig PC og UFD

Med filsynkronisering av alle filene på PCen kan du få tilgang til og arbeide med dokumentene hvor som helst, med bare noen få museklikk.

Enkel åpning og brukervennlig emballasje

Merking og perforeringer på emballasjen viser hvordan du best åpner emballasjen og får rask tilgang til USB-minnepinnen uten problemer.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.