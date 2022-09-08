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Utgått
FM01SS050P/00
Enkel å bruke, plug and play!
Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Philips SSD gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.
1 TB
Solid State Drive
Mist aldri hetten igjen! Den beskyttende hetten er integrert i produktutformingen slik at den alltid er festet til USB-minnepinnen. Du trenger bare å vri hetten bakover, koble til minnepinnen og spille for å bruke enheten.
Med filsynkronisering av alle filene på PCen kan du få tilgang til og arbeide med dokumentene hvor som helst, med bare noen få museklikk.
Merking og perforeringer på emballasjen viser hvordan du best åpner emballasjen og får rask tilgang til USB-minnepinnen uten problemer.
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