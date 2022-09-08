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        SSD

        FM01SM130B/00

        Enkel å bruke, plug and play!

        Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Philips SSD gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.

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        Enkel å bruke, plug and play!

        • 1 TB

        • Solid State Drive

        Enkel åpning og brukervennlig emballasje

        Merking og perforeringer på emballasjen viser hvordan du best åpner emballasjen og får rask tilgang til USB-minnepinnen uten problemer.

        Rask dataoverføring med høyhastighets-USB 2.0

        Den høye dataoverføringshastigheten kutter betydelig ned på irriterende ventetid når du kopierer store multimediefiler til eller fra harddisken på datamaskinen.

        Beskyttende integrert hette for anvendelighet

        Mist aldri hetten igjen! Den beskyttende hetten er integrert i produktutformingen slik at den alltid er festet til USB-minnepinnen. Du trenger bare å vri hetten bakover, koble til minnepinnen og spille for å bruke enheten.

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        • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
        • Tidlig tilgang til salg.
        • Tips om sunn livsstil.
        • Eksperttips og inspirasjon.