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Utgått
FC8660/91
Energieffektivitet i klasse B
AirflowMax-teknologi
TriActive+-munnstykke
Vaskbart EPA 10-filter
AirflowMax-teknologi maksimerer luftstrømmen, noe som gjør det mulig for støvsugerposen å foldes jevnt ut, slik at du får god sugeeffekt, selv mens posen fylles opp.
TriActive+-munnstykket aktiverer tre rengjøringsoperasjoner på én gang: 1) Det åpner teppet skånsomt med den spesialutformede strykesålen som fjerner støv som sitter dypt. 2) Det suger opp store biter med den større åpningen foran. 3) Det fanger opp støv og smuss inntil møbler og vegger med de to sidebørstene.
Med det spesialutformede støvkammeret på 4 l kan du utnytte støvposekapasiteten maksimalt, slik at du kan rengjøre lenger.
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