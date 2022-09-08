Det nye 3-i-1 TriActive+-munnstykket fanger opp grovt og fint støv

TriActive+-munnstykket aktiverer tre rengjøringsoperasjoner på én gang: 1) Det åpner teppet skånsomt med den spesialutformede strykesålen som fjerner støv som sitter dypt. 2) Det suger opp store biter med den større åpningen foran. 3) Det fanger opp støv og smuss inntil møbler og vegger med de to sidebørstene.