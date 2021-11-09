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Utgått
Sertifisert allergivennlig
Regulerbar sugeeffekt
Kompakt og lett
Effektiv motor på 900 W gir høy sugeeffekt for et flott rengjøringsresultat.
Munnstykket med høy ytelse og den sterke sugeeffekten sikrer at du kan suge opp 99,9 % av alt fint støv*.
Kompakt og lett form gjør det enkelt å oppbevare og bære støvsugeren.
4.8
av 5
110
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produktet
09/11/2021
Ελλάδα
Del av opprykk
παλιό και καλό
Αυτή τη σκούπα δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει καμία άλλη. Τόσο πολύ που αναγκάστηκα να πουλήσω την καινούργια γιατί δεν είχε την ανάλογη απόδοση. Την συγκεκριμένη θα προτιμούσα να την επισκευάσω παρά να την αντικαταστήσω με άλλο μοντέλο. Έχει και πολύ βολική κίνηση.
Fordeler
απόδοση, κίνηση, ευελιξία, χωρητικότητα
Ulemper
κανένα
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ρινα
07/11/2021
Ελλάδα
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Εξεραιτικη
Τελεια θα την αγοραζα ξανα και θα την πρωτεινα κ στις φιλες μου
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Σειρά 2000 FC8244/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Σειρά 2000 FC8244/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Στο♥️
07/11/2021
Ελλάδα
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Πολύ δυνατή σκούπα
Δυνατή σκούπα κ αποτελεσματική Η καλύτερη από όσες έχω δοκιμάσει έως τώρα
Fordeler
Εύκολη στην χρήση κ αποτελεσματική
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
99,9 % støvoppsamling på harde gulv med fuger (IEC 62885-2).