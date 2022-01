100-sekunders Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ er en praktisk funksjon som sørger for forstyrrelsesfri gjengivelse av musikk, selv når MP3-CD-spilleren utsettes for støt mens du jogger eller er i bevegelse. Enheten med Magic Electronic Skip Protection™ har en intelligent elektronisk buffer som kan lagre ulike musikkformater som MP3 og WMA. Bufferen justerer både innholdet og laserrotasjonshastigheten automatisk for å garantere uavbrutt musikklytting.