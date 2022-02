LivingSound for bredere, omsluttende stereolyd

Philips' patentanmeldte LivingSound utvider lyden, slik at du kan nyte klangfull og mektig musikk på et stort område (og ikke bare på det mest ideelle lyttestedet i rommet). Ved å kombinere forskjellige lydprosesser gjenskaper LivingSound fyldigheten og de romlige detaljene ved lyden som ofte blir borte i et kompakt stereosystem. Resultatet er et ideelt lyttested – som er større enn forventet, og lyd som er utbredt og jevnt distribuert i rommet. Nå er ikke musikknytelsen lenger begrenset til det vanlige smale området. Nyt optimal stereolyd i et større område.