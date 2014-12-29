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Utgått

lydanlegg med dokkingstasjon

DTM5096/12

3.4

| (22) Anmeldelser

Mektig lyd

Hør på musikk via trådløs Bluetooth®-streaming i høy kvalitet, CD-avspilling, tilkobling for iPod, iPad og iPhone med DualDock eller koble en enhet til AUX-inngangen. Dette altomsluttende 3.1-systemet er alt du trenger for å spille av kraftig lyd.

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Lidenskap for lyd

Mektig lyd

  • Bluetooth®

200 W RMS total utgangseffekt

200 W RMS total utgangseffekt

Dette anlegget har en total utgangseffekt på 200 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

Digital FM-stasjonssøking med forvalg

Digital FM-stasjonssøking med forvalg

Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikksamlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.4

av 5

22

Anmeldelser

29/12/2014

Deutschland

Deutschland

Klasse - bin begeistert

Ich habe das Gerät für meine Eltern gekauft. Und ich bin begeistert. Ein toller Sound. Zwar nutzen meine Eltern nicht die Docking Funktion, aber dafür habe ich es auch nicht gekauft, sondern wegen CD und Radio. Da das Gerät ohne zusätzliche Boxen auskommt und einfach stylisch aussieht, habe ich mich dafür entschieden. Der Klang ist spitze. Die mitgelieferte Kurzanleitung stiftet allerdings mehr Verwirrung als Aufklärung. Gut, dass man im Internet eine ausführliche Anleitung herunterladen kann.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DTM5096 Docking-Soundsystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DTM5096 Docking-Soundsystem

19/06/2019

France

France

Un produit vraiment top

Simple d’utilisation. Un son au top. Bonne Enceinte j’y met mon iPod parfois qq CD mais rare et j’y ai même branché ma platine vinyles. Une qualité sonore d’exception et même si on veut pousser les watts ça reste TOP

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DTM5096 Station d'accueil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DTM5096 Station d'accueil

01/10/2016

France

France

Excellent quand ça fonctionnait!

Très bonne qualité sonore. Mode d'emploi très fouillis. Mon fils avait cet appareil que je trouvais excellent. Il m'en a offert un pour mon anniversaire. Juste après le sien est tombé en panne au niveau du lecteur CD, de plus le pupitre supérieur se décollait. Le mien va bientôt avoir 2 ans et voilà que l'éjection du CD ne fonctionne plus! Mon fils est un peu têtu, il en a racheté un nouveau. Donc sur 3 appareils Fidelio dans la famille, cela fait 2 en panne. Ou ce n'est pas de chance, ou la fiabilité n'est pas au rendez-vous.

Denne omtalen gjelder DTM5096 Station d'accueil

Denne omtalen gjelder DTM5096 Station d'accueil

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  • Tips om sunn livsstil.
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