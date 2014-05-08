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Utgått

Philips Fideliolydanlegg med dokkingstasjon

DTM5095/12

3.9

| (17) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produktet

Nyt musikk trådløst fra iPod/iPhone/iPad

Lytt til musikk trådløst via Bluetooth®. Denne dokkingstasjonen fra Philips spiller også av musikk fra en CD eller iPod/iPad/iPhone via Lightning-kontakten og leverer bred, omsluttende og krystallklar lyd – takket være LivingSound og Pure Digital

Se alle fordeler

Lidenskap for lyd

Nyt musikk trådløst fra iPod/iPhone/iPad

  • Bluetooth

  • Med Lightning-kontakt

Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone/iPad via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lydkvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.

Trådløs musikkstreaming via Bluetooth

Trådløs musikkstreaming via Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

LivingSound for bredere, omsluttende stereolyd

LivingSound for bredere, omsluttende stereolyd

Philips' patentanmeldte LivingSound utvider lyden, slik at du kan nyte klangfull og mektig musikk på et stort område (og ikke bare på det mest ideelle lyttestedet i rommet). Ved å kombinere forskjellige lydprosesser gjenskaper LivingSound fyldigheten og de romlige detaljene ved lyden som ofte blir borte i et kompakt stereosystem. Resultatet er et ideelt lyttested – som er større enn forventet, og lyd som er utbredt og jevnt distribuert i rommet. Nå er ikke musikknytelsen lenger begrenset til det vanlige smale området. Nyt optimal stereolyd i et større område.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.9

av 5

17

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produktet

08/05/2014

Deutschland

Deutschland

Alles, was ich will

Den DTM5095 nenn ich nun schon seit neun Monaten mein Eigen und ich freue mich über den satten Sound und die Gesamtfunktionalität. Der Turm steht bei mir im Arbeitszimmer, er passt jedoch auch in jedes bis zu mittelgroße Wohnzimmer (<40qm). Wenn ihr also eine kompakte Docking Station mit herausragendem Klang sucht, seid ihr mit dem DTM5095 gut beraten.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DTM5095 Docking-Soundsystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DTM5095 Docking-Soundsystem

09/04/2013

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Super Klang und erst das Design!

Habe lange nach einer Docking-Station gesucht. Es gibt auch eine große Auswahl, allerdings noch nicht für den Lightning-Anschluss. Toller Klang, gutes Aussehen, viele Anschlußmöglichkeiten und CDs kann man auch abspielen. Ich bin begeistert.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DTM5095 Docking-Soundsystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DTM5095 Docking-Soundsystem

09/04/2013

Deutschland

Deutschland

Super Klang und erst das Design!

Habe lange nach einer Docking-Station gesucht. Es gibt auch eine große Auswahl, allerdings noch nicht für den Lightning-Anschluss. Toller Klang, gutes Aussehen, viele Anschlußmöglichkeiten und CDs kann man auch abspielen. Ich bin begeistert.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DTM5095 Docking-Soundsystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DTM5095 Docking-Soundsystem

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