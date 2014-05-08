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Utgått
Nyt musikk trådløst fra iPod/iPhone/iPad
Lytt til musikk trådløst via Bluetooth®. Denne dokkingstasjonen fra Philips spiller også av musikk fra en CD eller iPod/iPad/iPhone via Lightning-kontakten og leverer bred, omsluttende og krystallklar lyd – takket være LivingSound og Pure Digital
Bluetooth
Med Lightning-kontakt
Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone/iPad via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lydkvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.
Philips' patentanmeldte LivingSound utvider lyden, slik at du kan nyte klangfull og mektig musikk på et stort område (og ikke bare på det mest ideelle lyttestedet i rommet). Ved å kombinere forskjellige lydprosesser gjenskaper LivingSound fyldigheten og de romlige detaljene ved lyden som ofte blir borte i et kompakt stereosystem. Resultatet er et ideelt lyttested – som er større enn forventet, og lyd som er utbredt og jevnt distribuert i rommet. Nå er ikke musikknytelsen lenger begrenset til det vanlige smale området. Nyt optimal stereolyd i et større område.
3.9
av 5
17
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produktet
halbseide
08/05/2014
Deutschland
Alles, was ich will
Den DTM5095 nenn ich nun schon seit neun Monaten mein Eigen und ich freue mich über den satten Sound und die Gesamtfunktionalität. Der Turm steht bei mir im Arbeitszimmer, er passt jedoch auch in jedes bis zu mittelgroße Wohnzimmer (<40qm). Wenn ihr also eine kompakte Docking Station mit herausragendem Klang sucht, seid ihr mit dem DTM5095 gut beraten.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DTM5095 Docking-Soundsystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DTM5095 Docking-Soundsystem
Anmipa
09/04/2013
Deutschland
Bekreftet kjøper
Super Klang und erst das Design!
Habe lange nach einer Docking-Station gesucht. Es gibt auch eine große Auswahl, allerdings noch nicht für den Lightning-Anschluss. Toller Klang, gutes Aussehen, viele Anschlußmöglichkeiten und CDs kann man auch abspielen. Ich bin begeistert.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DTM5095 Docking-Soundsystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DTM5095 Docking-Soundsystem
Anmipa
09/04/2013
Deutschland
Super Klang und erst das Design!
Habe lange nach einer Docking-Station gesucht. Es gibt auch eine große Auswahl, allerdings noch nicht für den Lightning-Anschluss. Toller Klang, gutes Aussehen, viele Anschlußmöglichkeiten und CDs kann man auch abspielen. Ich bin begeistert.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DTM5095 Docking-Soundsystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DTM5095 Docking-Soundsystem