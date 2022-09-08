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DST6120/20
45 g/min damp + 190 g dampstøt fjerner vanskelige skrukker
Drypp-stopp-teknologi forhindrer vannlekkasje
OptimalTEMP - ingen brennmerker på strykbare stoffer
SteamGlide Plus-strykesåle for jevn gliding
300 ml tank + automatisk avstengning for sikkerhet
Med en kontinuerlig dampytelse på 45 g/min kan du fjerne skrukker raskere og mer effektivt.
Dampstøtet gir ekstra kraft til å takle vanskelige skrukker i tykkere stoffer, og leverer opptil 190 g damp for mer effektiv stryking.
Én optimal temperaturinnstilling for alle strykbare stoffer. Garantert ingen brennmerker. Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi at dette strykejernet aldri vil forårsake brennmerker på strykbare stoffer, og du kan trygt stryke alt fra jeans til silke, fra lin til kashmir, i hvilken som helst rekkefølge, uten å vente på at temperaturen justeres eller sortere klærne på forhånd.
Anmeldelser
Testet av et tredjepartsinstitutt for E. coli, S. aureus, C. albicans og midd i bomull med en damptid på 10 sekunder