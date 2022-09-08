Én perfekt temperatur for alle stoffer med OptimalTEMP

Én optimal temperaturinnstilling for alle strykbare stoffer. Garantert ingen brennmerker. Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi at dette strykejernet aldri vil forårsake brennmerker på strykbare stoffer, og du kan trygt stryke alt fra jeans til silke, fra lin til kashmir, i hvilken som helst rekkefølge, uten å vente på at temperaturen justeres eller sortere klærne på forhånd.