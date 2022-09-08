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  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer

Philips 6000-serien dampstrykejernHigh end irons

DST6120/20

Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
Opplev enestående ytelse og sikkerhet med Philips 6000-serien strykejern, designet for alle strykbare stoffer. Den gir 45 g/min kontinuerlig damp og et kraftig dampstøt på 190 g, som gjør stryking enkelt uten risiko for brennmerker.
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100 % trygt, selv på ømfintlige stoffer.

Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer

  • 45 g/min damp + 190 g dampstøt fjerner vanskelige skrukker

  • Drypp-stopp-teknologi forhindrer vannlekkasje

  • OptimalTEMP - ingen brennmerker på strykbare stoffer

  • SteamGlide Plus-strykesåle for jevn gliding

  • 300 ml tank + automatisk avstengning for sikkerhet

Leverer opptil 45 g/min damp for å fjerne skrukker raskere.

Leverer opptil 45 g/min damp for å fjerne skrukker raskere.

Med en kontinuerlig dampytelse på 45 g/min kan du fjerne skrukker raskere og mer effektivt.

Fjerner vanskelige skrukker med det kraftige dampstøtet på 190 g

Fjerner vanskelige skrukker med det kraftige dampstøtet på 190 g

Dampstøtet gir ekstra kraft til å takle vanskelige skrukker i tykkere stoffer, og leverer opptil 190 g damp for mer effektiv stryking.

Én perfekt temperatur for alle stoffer med OptimalTEMP

Én perfekt temperatur for alle stoffer med OptimalTEMP

Én optimal temperaturinnstilling for alle strykbare stoffer. Garantert ingen brennmerker. Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi at dette strykejernet aldri vil forårsake brennmerker på strykbare stoffer, og du kan trygt stryke alt fra jeans til silke, fra lin til kashmir, i hvilken som helst rekkefølge, uten å vente på at temperaturen justeres eller sortere klærne på forhånd.

Tekniske spesifikasjoner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet av et tredjepartsinstitutt for E. coli, S. aureus, C. albicans og midd i bomull med en damptid på 10 sekunder