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Utgått

Philips FidelioPrimo dokkinghøyttaler

DS9/10

4.8

| (20) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Opplev fullstendig lydgjengivelse

Denne Philips Fidelio DS9/10-dokkinghøyttaleren stiller i en klasse for seg med den uslåelige designen og lydkvaliteten. Musikk fra iPod Touch, iPhone og iPad spilles av med full gjengivelse, takket være materialet i naturlig tre og de førsteklasses komponentene.

Se alle fordeler

med denne dokkinghøyttaleren

Opplev fullstendig lydgjengivelse

  • for iPod/iPhone/iPad

Soft-dome diskanthøyttaler for detaljert og naturlig lyd

Dette er en toveis Hi-Fi-høyttaler med soft-dome-diskanthøyttaler. Dome-diskanthøyttalere ble utviklet av Philips tidlig på 60-tallet og har i løpet av de siste 50 årene utviklet seg til å bli den foretrukne løsningen for hi-fi-høyttalerkabinetter. Soft dome-diskanthøyttalere gir en detaljert og naturlig lyd, uten skarpe lyder eller forvrengning, og de gir deg den fulle detaljrikdommen fra opptakene.

SoundCurve for enestående og krystallklar lyd

SoundCurve for enestående og krystallklar lyd

Det nøye utformede, kurvede baksidedekselet på denne dokkinghøyttaleren fra Philips har en effektiv, akustisk struktur for lydgjengivelse. Den rene kurven øker stivheten i høyttalerkabinettet, noe som dramatisk reduserer intern resonans og fjerner lydvibrasjon og -forvrenging. Du kan glede deg over enestående og krystallklar lyd fra flotte høyttalere.

Ren digital behandling gir rent signal gjennom lydkjeden

Ren digital behandling gir rent signal gjennom lydkjeden

De fleste dokkinghøyttalere bruker den analoge utgangen på iPod, iPhone eller iPad og konverterer deretter tilbake til digitalt, noe som resulterer i ekstra støy og tap av detaljer. Ved hjelp av den digitale utgangen på spilleren opprettholder høyttaleren integriteten til musikksignalet, noe som resulterer i høyere signal-til-støy og bedre oppløsning.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.8

av 5

20

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

25/11/2011

Danmark

Danmark

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS9 Primo docking-højttaler

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS9 Primo docking-højttaler

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Best sounding IPhone Dock ever..

Having had a range of docks from Bose to B&W I looked for something to use in the bedroom, so good sound but not loud enough to wake the neighbours. I test drove one of these that my friend had. The sound and composure is nothing short of astounding. The curving lines blend in well.. It has an almost organic presence. I have always bought Philips and I shall continue to do so if they keep coming up with new innovative products like the Fidelio DS9.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS9 Primo docking speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS9 Primo docking speaker

25/08/2012

Deutschland

Deutschland

tolles teil

wirklich edles design, ausgesprochen ästhetisch, super klang & volumen, bedienerfreundlich mit eigener app

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS9 Primo-Dockingstation

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS9 Primo-Dockingstation

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