Bassrefleksdesign for dyp, presis bassgjengivelse

Bassrefleksen med akustisk last bruker et bassrør som er justert til det akustiske volumet i høyttalerkabinettet for å gjengi dyp bass fra kompakte kabinetter. Det nøye utformede og profilerte bassrøret hjelper luftstrømmen og gir en dyp og slagkraftig bass, selv ved høyt volum, og reduserer luftturbulens som kan føre til forvrengning.