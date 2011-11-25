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Utgått
Opplev fullstendig lydgjengivelse
Denne Philips Fidelio DS9/10-dokkinghøyttaleren stiller i en klasse for seg med den uslåelige designen og lydkvaliteten. Musikk fra iPod Touch, iPhone og iPad spilles av med full gjengivelse, takket være materialet i naturlig tre og de førsteklasses komponentene.
for iPod/iPhone/iPad
Dette er en toveis Hi-Fi-høyttaler med soft-dome-diskanthøyttaler. Dome-diskanthøyttalere ble utviklet av Philips tidlig på 60-tallet og har i løpet av de siste 50 årene utviklet seg til å bli den foretrukne løsningen for hi-fi-høyttalerkabinetter. Soft dome-diskanthøyttalere gir en detaljert og naturlig lyd, uten skarpe lyder eller forvrengning, og de gir deg den fulle detaljrikdommen fra opptakene.
Det nøye utformede, kurvede baksidedekselet på denne dokkinghøyttaleren fra Philips har en effektiv, akustisk struktur for lydgjengivelse. Den rene kurven øker stivheten i høyttalerkabinettet, noe som dramatisk reduserer intern resonans og fjerner lydvibrasjon og -forvrenging. Du kan glede deg over enestående og krystallklar lyd fra flotte høyttalere.
De fleste dokkinghøyttalere bruker den analoge utgangen på iPod, iPhone eller iPad og konverterer deretter tilbake til digitalt, noe som resulterer i ekstra støy og tap av detaljer. Ved hjelp av den digitale utgangen på spilleren opprettholder høyttaleren integriteten til musikksignalet, noe som resulterer i høyere signal-til-støy og bedre oppløsning.
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4.8
av 5
20
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Sawers
25/11/2011
Danmark
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS9 Primo docking-højttaler
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS9 Primo docking-højttaler
Malcs41
24/07/2012
United Kingdom
Best sounding IPhone Dock ever..
Having had a range of docks from Bose to B&W I looked for something to use in the bedroom, so good sound but not loud enough to wake the neighbours. I test drove one of these that my friend had. The sound and composure is nothing short of astounding. The curving lines blend in well.. It has an almost organic presence. I have always bought Philips and I shall continue to do so if they keep coming up with new innovative products like the Fidelio DS9.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS9 Primo docking speaker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS9 Primo docking speaker
rolfo23
25/08/2012
Deutschland
tolles teil
wirklich edles design, ausgesprochen ästhetisch, super klang & volumen, bedienerfreundlich mit eigener app
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS9 Primo-Dockingstation
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS9 Primo-Dockingstation