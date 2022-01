dokkinghøyttaler

Passiv deling for gjengivelse av et fullstendig lydspekter

Design med passiv deling gjør det mulig å høre hver eneste note tydelig slik at musikken fremstår som utrolig ren, naturlig og komplett. Gjennom komplisert teknologi blir hver del av det fullstendige spekteret av lydfrekvenser separert og sendt til de aktuelle driverne. Signaler som ligger utenfor frekvensområdet for et høyttalerelement, blir ikke sendt, slik at lydkvaliteten blir betydelig forbedret og nivået av forvrengning reduseres betraktelig. Sammen med elektroniske komponenter av høy kvalitet sørger passiv deling for å levere lyd som er sammenhengende, kompromissløs og tro mot originallyden.