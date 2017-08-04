Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Førsteklasses lydkvalitet og stil
Den elegante og stilige Philips-dokkinghøyttaleren gir førsteklasses lyd fra iPhone/iPod med PureDigital-teknologi. Gled deg over avansert kontroll med nærhetssensor og en intuitiv fjernkontroll som passer til høyttalerens design og utseende.
Avansert ren digital lydbehandlingsteknologi gir enormt overlegen lydytelse sammenlignet med den tradisjonelle analoge lydbehandlingsteknologien man finner i dokkingspillere som bruker en analog lydutgang fra en iPod/iPhone. Ved å bruke iPoden/iPhonens digitale lydutgang og digital behandling i alle deler av prosessen, får man et mye bedre signal-til-støy-forhold. Resultatet er uovertruffen klar lyd i perfekt balanse.
Smart lyddesign gir deg den beste mulige bassgjengivelsen. Det akustiske volumet som er tilordnet hver mellomtonedriver, passer perfekt til dens akustiske krav. Lave toner gjengis som dype og tette, noe som gir en sterk og fyldig bass.
De rene linjene i det sensuelt kurvede baksidedekselet ser flott ut og er også mer effektivt med tanke på akustikken. Kurven er nøye utformet og øker stivheten i høyttalerkabinettet, noe som dramatisk reduserer intern resonans og gir en mer presis og naturlig lydgjengivelse. Du kan glede deg over høyttalere som både ser elegante ut og gir deg uovertruffen lyd.
4.1
av 5
20
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
MalcLondon
04/08/2017
United Kingdom
Fantastic sound
Having tried a few inferior products, this is near perfection. Great bass, clear sound and plenty of power. I love it.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS8500 docking speaker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS8500 docking speaker
MadDogMcQ
11/07/2012
United Kingdom
HARD TO BEAT!!!
I took my iPod Touch to a few stores and plugged it into the docking stations on display. To be honest, I went straight to all the "high end" gear first, expecting amazing sound, but every single one of them sounded poor at higher volumes. Very flabby bass (which I hate). Then I moved down to the cheaper end just out of curiosity and discovered the Philips DS8500. WOW!!! It blew my socks off not only because it sounded FAR better than all the others, but because it cost half or less! I bought it to take to our holiday home but I liked it so much, I kept it for me in my home office. The point is, DO NOT buy one of these docking stations until you've literally plugged your iPod into it and auditioned it. You'll be amazed by the rich sound of the Philips. Personally, I've not had an issue with remotes, so it's 5-Star all the way!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS8500 docking speaker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS8500 docking speaker
InaGarcia
10/12/2013
España
Calidad, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta
Calidad sonido, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS8500 altavoz base
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS8500 altavoz base