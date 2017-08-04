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Utgått

dokkinghøyttaler

DS8500/12

4.1

| (20) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet

Førsteklasses lydkvalitet og stil

Den elegante og stilige Philips-dokkinghøyttaleren gir førsteklasses lyd fra iPhone/iPod med PureDigital-teknologi. Gled deg over avansert kontroll med nærhetssensor og en intuitiv fjernkontroll som passer til høyttalerens design og utseende.

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Lidenskap for lyd

Førsteklasses lydkvalitet og stil

Ren digital lydbehandlingsteknologi for best mulig lyd

Ren digital lydbehandlingsteknologi for best mulig lyd

Avansert ren digital lydbehandlingsteknologi gir enormt overlegen lydytelse sammenlignet med den tradisjonelle analoge lydbehandlingsteknologien man finner i dokkingspillere som bruker en analog lydutgang fra en iPod/iPhone. Ved å bruke iPoden/iPhonens digitale lydutgang og digital behandling i alle deler av prosessen, får man et mye bedre signal-til-støy-forhold. Resultatet er uovertruffen klar lyd i perfekt balanse.

Optimalt akustisk volum som samsvarer med høyttalerkravene

Smart lyddesign gir deg den beste mulige bassgjengivelsen. Det akustiske volumet som er tilordnet hver mellomtonedriver, passer perfekt til dens akustiske krav. Lave toner gjengis som dype og tette, noe som gir en sterk og fyldig bass.

Sensuelt kurvet bakside for elegant og nøyaktig lyd

De rene linjene i det sensuelt kurvede baksidedekselet ser flott ut og er også mer effektivt med tanke på akustikken. Kurven er nøye utformet og øker stivheten i høyttalerkabinettet, noe som dramatisk reduserer intern resonans og gir en mer presis og naturlig lydgjengivelse. Du kan glede deg over høyttalere som både ser elegante ut og gir deg uovertruffen lyd.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

20

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

2

04/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic sound

Having tried a few inferior products, this is near perfection. Great bass, clear sound and plenty of power. I love it.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS8500 docking speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS8500 docking speaker

11/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

HARD TO BEAT!!!

I took my iPod Touch to a few stores and plugged it into the docking stations on display. To be honest, I went straight to all the "high end" gear first, expecting amazing sound, but every single one of them sounded poor at higher volumes. Very flabby bass (which I hate). Then I moved down to the cheaper end just out of curiosity and discovered the Philips DS8500. WOW!!! It blew my socks off not only because it sounded FAR better than all the others, but because it cost half or less! I bought it to take to our holiday home but I liked it so much, I kept it for me in my home office. The point is, DO NOT buy one of these docking stations until you've literally plugged your iPod into it and auditioned it. You'll be amazed by the rich sound of the Philips. Personally, I've not had an issue with remotes, so it's 5-Star all the way!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS8500 docking speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS8500 docking speaker

10/12/2013

España

España

Calidad, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta

Calidad sonido, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS8500 altavoz base

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS8500 altavoz base

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