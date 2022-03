Nærhetssensor for å aktivere bakbelyst kontrollpanel

På de fleste avanserte lydapparatene kan skjermen slås av, slik at du kan nyte musikken fullt ut, og slik at strømmen kan fokuseres på lydgjengivelse. Med nærhetssensoren får du også dette. Når du beveger deg vekk, dimmes de belyste funksjonstastene automatisk. Når hånden din nærmer seg, lyser funksjonsknappene opp slik at du kan kontrollere musikken din uten problemer.