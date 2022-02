DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.