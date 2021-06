Konsept om likesidet triangellyd

Konseptet om likesidet triangellyd i denne høyttaleren er spesielt utformet for å gi mer balansert lyd. Den likesidede designen av høyttalerdriverne betyr at vekten er mer balansert, noe som sikrer likesidet lyd uten forvrengning. Hver DS6200-satellitthøyttaler har én fulltonedriver som utfylles av to Philips-patenterte wOOx-komponenter som gir dypere og fyldigere bass, og er installert i et likesidet triangeloppsett for å generere mer romslig lyd.