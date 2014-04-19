Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Lyd som passer i hjemmet, trådløst
Kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPod-ene via Lightning-kontakten. Dokkinghøyttaleren DS3480 gir deg krystallklar lyd under lading. Med Bluetooth-streaming og et oppladbart batteri kan du glede deg over musikk hvor som helst, trådløst.
Lightning-kontakt
for iPod/iPhone
Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lydkvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.
Denne dokkinghøyttaleren bruker en avansert digital lydbehandlingsalgoritme, to aktive høyttalerdrivere og en bassport til å fylle rommet med klar, naturlig lyd og dyp, kraftig bass.
4.6
av 5
11
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produktet
coinr
19/04/2014
Deutschland
Nicht nur für die Ohren ein Gedicht, sondern auch für die Augen!
Ich verwende die Docking Station in Verbindung mit dem Iphone 5 seit Weihnachten 2013. Die Soundqualität hat mich bis jetzt überzeugt, für dieses kleine Ding ist es ein Top Sound. Wer auch mal gerne lauter hört die Qualität lässt auch dort nicht nach und es taucht auch kein komisches Rauschen auf. Die Soundqualität ist über das Dock genauso gut wie über Bluetooth. Das Iphone verbindet sich schnell mit der Anlage. Die Bedinung ist sehr simpel, es gibt zwei Knöpfe und eine Anzeige. Die zwei Knöpfe sind + und - für die Lautstärke und leuchten orange und die Anzeige ist ein Bluetoothsymbol das blau leuchtet wenn eine Bluetoothverbindung vorhanden ist. Wenn keine Bluetoothverbindung vorhanden ist und das Gerät eine Verbindung sucht blinkt die Anzeige blau. Der Takt passt oft zur Musik dann sieht das bei dunklem Zimmer dank der leuchtstarken LED sehr gut aus, stört aber keinesfalls, wer nicht darauf achtet der bemerkt das Licht auch nicht. Das Design ist ein Augenschmauß! Ich finde die Form sehr gelungen aber dennoch bleibt die Dockingstation schlicht und erfüllt ihren Zweck als Musikabspielgerät das einfach TOP aussieht.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3480 Dockingstation mit Bluetooth®
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3480 Dockingstation mit Bluetooth®
Nounours
30/08/2015
België
Excellent appareil!
Ne l'ayant que depuis 12 heures, je peux déjà faire une très bonne première impression iPhone et iPod reconnu immédiatement, simplicité pour écouter la radio internet; je trouve dommage que la musique ne se fait pas directement via l'app comme le home studio mais via le centre de contrôle de l'iPhone. Le minuteur est très bien fait, le réglage de luminosité est très bien fait et réglable à souhait! La qualité sonore quant à elle, est de très bonne qualité et as un excellent rendu, les basses et les aigus sont bien équilibrés après avoir testé avec les deux genres musicaux que j'utilise, c-a-d, jazz et classique. L'app clockstudio quant à elle, est simple et peut être trop simple, si je peux m'endormir aisément, je ne sais pas si je peux me réveiller avec, pas de réglages equaliseur si on voudrait effectuer des changements, cela doit se faire via les réglage de l'iPhone et comme dit plus haut, la musique de l'appareil doit se faire via le centre de contrôle et pas via l'app donc en bref, si clockstudio ressemblait a home studio cela serait parfait!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3480 Station d'accueil avec Bluetooth®
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3480 Station d'accueil avec Bluetooth®
davidddp
09/08/2014
España
Excelente producto, muy versátil por el bluetooth
Me gusta mucho como suena, tanto en volumen como en calidad de sonido, lo utilizo muy menudo, tanto para cargar el móvil como para reproducir el sonido de mi portátil sin cables (con el bluetooth)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3480 Altavoz base con Bluetooth®
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3480 Altavoz base con Bluetooth®