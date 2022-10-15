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Utgått

USB-strømbank

DLP7719N/00

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Slank og kraftig strømbank

Micro- og Type C-inngang, dobbel USB-A- og USB-C-utgang.

Se alle fordeler

med en bærbar strømforsyning

Slank og kraftig strømbank

  • 10,000 mAh

  • Dobbel USB

LED-indikatorlampe for strøm

Den diskré LED-lampen lyser svakt, slik at du enkelt kan se at enheten får strøm.

Fungerer overalt – glimrende når du ikke er i nærheten av en strømkilde

Til og med når du ikke er i nærheten av en vegg- eller billader, kan du lade opp enhetens batteri med den praktiske batteripakken. Den intelligente batteripakken gir strøm først, slik at du kan fjerne pakken etter bruk og fremdeles ha et fullt batteri på enheten.

To USB-porter lader to enheter samtidig

To USB-porter lader to enheter samtidig

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

15/10/2022

Norge

Norge

HELT TOPP

Veldig hendig i størrelse og meget robust utførelse.

Fordeler

Hendig

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DLP7719N USB-strømbank

Bruksdato 2022-04-15

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DLP7719N USB-strømbank

Bruksdato 2022-04-15

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