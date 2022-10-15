Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Slank og kraftig strømbank
Micro- og Type C-inngang, dobbel USB-A- og USB-C-utgang.
10,000 mAh
Dobbel USB
Den diskré LED-lampen lyser svakt, slik at du enkelt kan se at enheten får strøm.
Til og med når du ikke er i nærheten av en vegg- eller billader, kan du lade opp enhetens batteri med den praktiske batteripakken. Den intelligente batteripakken gir strøm først, slik at du kan fjerne pakken etter bruk og fremdeles ha et fullt batteri på enheten.
To USB-porter lader to enheter samtidig
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Eindhoven1891
15/10/2022
Norge
HELT TOPP
Veldig hendig i størrelse og meget robust utførelse.
Fordeler
Hendig
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DLP7719N USB-strømbank
Bruksdato 2022-04-15
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DLP7719N USB-strømbank
Bruksdato 2022-04-15